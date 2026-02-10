Dosarul „Kuliok”: Iaralov absent, Plahotniuc chemat la audieri

Fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov a fost citat să depună mărturie marți în dosarul numit generic „Kuliok”, în care este învinuit ex-președintele Igor Dodon. Iaralov însă nu s-a prezentat în instanță. Totodată, Vlad Plahotniuc urmează să fie escortat miercuri pentru a depune mărturie în acest dosar. Ambii apar în imaginile video în care fostului șef de stat Igor Dodon îi este transmisă o pungă, în care se presupune că ar fi fost bani.

Potrivit acuzării, Serghei Iaralov nu mai locuiește la adresa declarată anterior și, conform verificărilor oficiale, nu a părăsit Republica Moldova în ultimii cinci ani. Analiza rețelelor sociale ale familiei sale indică însă că s-ar afla în Statele Unite ale Americii. Procurorii spun că nu cunosc localizarea exactă a martorului și nu pot asigura prezența acestuia la audieri.

Totodată, acuzarea a depus un demers pentru ca fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc să fie escortat la ședința de miercuri să depună mărturie în dosarul „Kuliok”. Pe de altă parte, magistrații au menționat că au trimis o solicitare către penitenciar pentru ca Plahotniuc să fie escortat.

Un alt martor, fostul consilier Radu Adrian, a cerut să fie audiat prin videoconferință, invocând faptul că nu se află în prezent în țară.

Dosarul, aflat la Curtea Supremă de Justiție din 2022, a trecut prin mai multe schimbări ale completului de judecată după demisia unor magistrați, care au refuzat evaluarea externă. Igor Dodon este acuzat de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. Procurorii susțin că Dodon ar fi solicitat peste un milion de dolari de la Vlad Plahotniuc pentru promovarea intereselor politice ale PDM. Dacă va fi găsit vinovat, fostul președinte riscă până la 20 de ani de închisoare.

Igor Dodon, deși nu s-a prezentat la ultimele ședințe, și-a declarat anterior nevinovăția, afirmând că dosarul „Kuliok” este unul politic, iar înregistrările prezentate ar fi fost trucate.