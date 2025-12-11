Dosarul Kuliok: Plahotniuc și Iaralov au relatat în amănunte întâlnirea cu Dodon

Procuratura Anticorupție a solicitat audierea lui Vladimir Plahotniuc și a consilierului său, Serghei Iaralov, în calitate de martori ai acuzării, în dosarul „Sacoşa”, în care fostul președinte Igor Dodon este judecat pentru luare de mită. Pe lângă completarea listei cu martori, procurorii au mai cerut şi anexarea mai multor probe la dosar.

Magistraţii Curţii Supreme de Justiţie urmează să pună în discuţie aceste solicitări la şedinţa viitoare, care va avea loc la mijlocul lunii ianuarie.

În lista iniţială a martorilor acuzării din dosarul „Sacoşa” erau 15 persoane, inclusiv foşti politicieni şi funcţionari publici. La şedinţa de astăzi, procurorii anticorupţie au propus instanţei să fie audiaţi Vladimir Plahotniuc şi consilierul său, Serghei Iaralov, învinuiţi în alte cauze penale conexe dosarului lui Dodon.

Cei doi apar în filmarea în care Igor Dodon primeşte de la Vladimir Plahotniuc o pungă în care se presupune că erau bani, probă importantă în dosarul „Sacoşa”. Potrivit procurorilor, cei doi pot fi audiaţi ca martori, dar legea le permite şi să refuze. Acuzatorii mai spun că Plahotniuc şi Iaralov au fost audiaţi şi la începutul lunii iunie 2019, după ce a apărut în spaţiul public filmarea şi a început ancheta.

„Numiţii respectivi au fost audiaţi de către ofiţerii de urmărire penală de la Procuratura Anticorupţie pe aceste circumstanţe. Reieşind din procesele-verbale prezentate în instanţă, au relatat cu lux de amănunte că s-au întâlnit cu Igor Dodon, au discutat acele circumstanţe. Noi am considerat că este onest şi necesar ca instanţa să se convingă că nu este doar o alegaţie fără probă”, a declarat procurorul de caz Petru Iarmaliuc.

„Domnii procurori, straniu, nouă se creează impresia că nu cer audierea domnului Plahotniuc şi a domnului Iaralov. Ei cumva pasează responsabilitatea pe instanţă şi ca instanţa să-i întrebe dacă vor. Dar nu este aşa. Procurorii trebuie să vină şi să ceară audierea acestor persoane”, a afirmat avocatul lui Dodon, Petru Balan.

Procurorii au mai cerut anexarea la dosar a unor probe pe care le-au obţinut după 6 octombrie 2022, când cauza a ajuns pe masa judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie. Anchetatorii susţin că o parte din documentele financiare ale Partidului Socialiştilor din R. Moldova ar fi fost falsificate. Totodată, acuzarea a anexat şi expertizele informaţiilor, mesajelor şi fotografiilor din telefonul lui Igor Dodon.

„Am stabilit circumstanţe că persoane incluse în dispoziţiile de încasare a numerarului în bugetul acestui partid, fie că la acea dată erau decedate, fie că se aflau peste hotarele R. Moldova. Prin colaborare cu alte declaraţii şi alte probe din dosar se confirmă o legătură strânsă între Igor Dodon şi reprezentanţii altui stat. Cel mai important, reprezentanţi ai serviciilor secrete ale altui stat”, a mai precizat procurorul de caz Petru Iarmaliuc.

„Procurorii au trimis în 2022 un dosar fără probe. Au înţeles acest lucru peste trei ani de zile şi au venit iată cu 19 volume de documente suplimentare prin care încearcă să corecteze o eroare. Cred că prin asta vor convinge instanţa că domnul Igor Dodon ar fi cumva vinovat”, a declarat avocatul Petru Balan.

La sfârșitul lunii noiembrie, dosarul numit generic „Sacoşa” a fost reluat de la zero, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. Igor Dodon este judecat pentru că ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc între 600 de mii și un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova.

Potrivit procurorilor, suma menționată era pretinsă de către Igor Dodon pentru achitarea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv pentru plata salariilor angajaților partidului, dar și pentru interese personale. Dodon, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de închisoare.