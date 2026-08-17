Dosarul „Kuliok”, reluat la CSJ: Când s-ar putea încheia cercetarea judecătorească

Ședințele în dosarul „Kuliok”, în care fostul președinte Igor Dodon este acuzat de corupere pasivă, precum și de organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale, au fost reluate astăzi, 17 august. Cercetarea judecătorească ar urma să fie finalizată pe 21 august.

Igor Dodon nu s-a prezentat la ședința de luni, fiind reprezentat în instanță de avocații săi.

Dosarul „Kuliok” a fost reluat de la zero la sfârșitul lunii noiembrie 2025, după ce unul dintre cei trei judecători din completul care examina cauza a fost înlocuit. Dosarul „Kuliok” a ajuns pe masa magistraților de la Curtea Supremă de Justiție în octombrie 2022.

De atunci și până acum, completul de magistrați s-a modificat opt ori, însă examinarea procesului nu a fost afectată. Noul complet a fost format în noiembrie 2025 și a reluat dosarul de la zero. Igor Dodon este judecat ca ar fi pretins și acceptat de la Vladimir Plahotniuc de la 600.000 și până la un milion de dolari pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova.