Dosarul Kuliok revine în instanță: Igor Dodon, judecat în lipsă la CSJ

O nouă ședință de judecată în dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat, Igor Dodon, are loc miercuri, 18 martie, la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), în lipsa inculpatului.

La ședință participă procurorii de caz, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, precum și avocații lui Igor Dodon, Nicolae Posturusu și Ion Vîzdoaga.

Primul martor audiat în cadrul ședinței este fostul deputat socialist Alexandru Jolnaci. Ulterior, urmează să fie audiați încă doi martori.

Dosarul „Kuliok” a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025, ca urmare a modificării completului de judecată.

Până în iunie 2025, cauza a fost examinată de magistrații Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc și Stella Bleşceaga, președinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost numit judecător la Curtea Constituțională pentru un mandat de șase ani, iar ședințele au fost suspendate.

În aceste condiții, magistratul Vladislav Gribincea a fost desemnat în locul lui Malanciuc. Prima ședință în noua componență a avut loc pe 25 noiembrie 2025, la CSJ.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a anulat integral decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, care menținea ordonanța de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului șef al statului.

Dosarul are la bază o secvență video din iunie 2019, surprinsă în timpul unei întâlniri dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov. În imagini, liderul PDM îi oferă lui Dodon o pungă neagră în care s-ar fi aflat bani.

În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Vladimir Plahotniuc să nu „umble cu culioacele” și să transmită punga unei alte persoane, iar interlocutorii discută despre direcționarea banilor către terți.

Potrivit procurorilor Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fi fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM).

Igor Dodon este vizat și în alte două dosare penale, comasate și examinate în prima instanță la Judecătoria Chișinău.

Acesta este învinuit de „depășirea atribuțiilor de serviciu de către o persoană cu funcție de demnitate publică, în interesul unui grup criminal organizat”, într-un dosar cunoscut drept „Energocom”, precum și de folosirea și deținerea unui document oficial fals.