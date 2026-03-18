Șeful spitalului din Hâncești dă vina pe Ludmila Vartic: N-a vrut publică situația

Directorul Spitalului Raional Hâncești, Petru Ciubotaru, susține că instituția medicală nu a raportat cazul Ludmilei Vartic către Poliție deoarece nu au existat indicii de violență domestică, iar pacienta nu a formulat astfel de acuzații și ar fi cerut ca situația să nu fie făcută publică.

Într-o declarație pentru TV8, Ciubotaru a precizat că femeia a fost adusă la spital de soț, fiind diagnosticată cu intoxicație medicamentoasă, iar starea acesteia s-a ameliorat rapid după administrarea tratamentului.

Potrivit directorului, în discuțiile cu medicii, pacienta ar fi invocat un conflict la locul de muncă și nu ar fi menționat vreo formă de violență domestică.

„Dumneaei a invocat că a avut o problemă la serviciu cu mai multe angajate acolo și regreta foarte mult că a fost acest moment neplăcut pentru ea și solicita ca să nu declarăm nicăieri despre situația dată. Lucrătorii medicali au examinat toată situația și să vadă dacă nu sunt alte probleme. Deci ea, în cadrul examinării, absolut nu a invocat nicio problemă ce ține de violență domestică”, a declarat Ciubotaru.

Acesta a mai afirmat că pacienta ar fi solicitat în mod expres ca cazul să nu fie raportat, invocând riscuri pentru imaginea sa profesională, fiind cadru didactic.

„Dumneaei, în conformitate cu ordinul 45, noi am discutat cu ea și ea a spus că este cadru didactic și va avea probleme pe parcurs deja cu părinții, cu copiii și careva consecințe. Și din acest aspect, la dorința dumneaei, pentru că ea a invocat că absolut nu are nevoie de probleme suplimentare, noi nu am declarat acest caz. Dar nu s-a încadrat acest caz în violență domestică”, a explicat directorul.

Potrivit lui Ciubotaru, cadrul legal permite medicilor să nu raporteze cazul dacă nu există suspiciuni de violență domestică, pacientul este conștient, refuză sesizarea autorităților, iar starea de sănătate nu este gravă sau cu consecințe pe termen lung.

Directorul spitalului a mai declarat că Ludmila Vartic a cerut să fie externată la scurt timp după internare și a refuzat consultul unui medic psihiatru, menționând că va continua investigațiile într-o clinică din Chișinău. Potrivit acestuia, și soțul pacientei ar fi solicitat externarea.

„La prima zi de internare în secție, dumneaei a solicitat să fie externată. Inclusiv soțul s-a apropiat de mine și a întrebat dacă poate să o ia acasă. Am spus să nu o ia acasă, să o mai ținem o zi, să fim siguri că tot va fi bine. Ea era foarte cooperantă, nu avea acuze, iar a doua zi a solicitat din nou externarea. Soțul a insistat din nou, iar eu personal i-am explicat să trateze situația cu maximă atenție”, a spus Ciubotaru.

Șeful instituției medicale afirmă că, ulterior, femeia nu s-a mai adresat la spital.

„Asta vă spun cu toată responsabilitatea. Tot ceea ce spun ei astăzi pe internet, toate insinuările care sunt, ele nu sunt adevărate”, a punctat acesta.

Totodată, Ciubotaru a menționat că vicedirectorul medical a discutat cu angajații implicați, au fost ridicate fișele medicale, iar cazul este examinat în continuare de Poliție. El a respins informațiile potrivit cărora unii angajați ar fi fost trimiși forțat în concediu, calificând aceste afirmații drept „insinuări”.

În opinia sa, chiar dacă cazul ar fi fost raportat, este posibil ca intervenția Poliției să nu fi dus la constatarea unor abateri.

„Chiar și dacă raportam, putea să vină un polițist care nu avea să depisteze absolut nimic și nu va fi pusă nicio plângere și se termina acest caz doar cu o documentație”, a declarat directorul.

Întrebat despre apariția informațiilor în spațiul online, Ciubotaru a sugerat că acestea ar putea fi amplificate de interesul public pentru subiecte sensibile.

„Eu cred că așa reacționează acum internetul. Au nevoie de situații care să bulverseze opinia publică”, a spus acesta.

Referitor la decizia de a nu sesiza autoritățile, directorul a declarat că aceasta a fost luată în baza informațiilor disponibile la acel moment.

„Dacă am fi știut situația care este, evident, am fi raportat, ca și alte cazuri pe care le raportăm atunci când vedem violență în familie. Dar, încă o dată, noi nu am sesizat violență asupra acestei femei. Ca lucrători medicali, nu am văzut aceste momente”, a conchis Petru Ciubotaru.

Știri.md amintește că Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi căzut de la înălțime, iar cazul este examinat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.