Dumitru Vartic are statut de bănuit în dosarul privind decesul soției

Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, soțul educatoarei Ludmila Vartic, care s-ar fi sinucis recent, are statut de bănuit în dosar. Anunțul a fost făcut de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la emisiunea „Rezoomat” de la Realitatea.

Ministra a precizat că, deocamdată, nu poate oferi mai multe detalii despre acuzațiile care i se aduc, întrucât toate măsurile și procedurile necesare în acest caz sunt încă în desfășurare.

Daniella Misail-Nichita a menționat că informații suplimentare vor putea fi comunicate doar după finalizarea etapelor de investigare.

Moartea educatoarei din Hâncești, Ludmila Vartic, găsită fără viață la 3 martie în Chișinău, a provocat reacții dure în spațiul public. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, femeia ar fi murit după ce a căzut de la înălțime.

Mai multe organizații pentru drepturile omului au declarat că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în urma unor presupuse episoade de violență de lungă durată.

Vicepreședintele Consiliului Raional Hâncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției sale, Ludmila Vartic, și-a depus, pe 9 martie, demisia din funcția pe care o deține.