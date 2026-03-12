Șeful ANRE anunță sancțiuni pentru petroliștii care refuză să vândă carburanți

Limitarea cantității de carburant vândută consumatorilor la benzinării este ilegală, atâta timp cât produsul se află în stoc. Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Alexei Taran, a explicat, în platoul emisiunii „Secretele Puterii”, că refuzul de a vinde sau impunerea unor restricții nejustificate poate atrage sancțiuni pentru petroliști.

În contextul temerilor apărute în spațiul public privind posibile lipsuri de motorină, șeful ANRE dă asigurări că Republica Moldova dispune de stocuri suficiente pentru cel puțin 15 zile de consum, sau chiar peste 20 de zile dacă sunt incluse și rezervele deja achiziționate de consumatori, și îndeamnă oamenii să sesizeze autoritățile atunci când întâlnesc astfel de practici la pompă.

Șeful ANRE a declarat că limitarea vânzării de carburant în stațiile de alimentare nu este o practică legală, potrivit legislației în vigoare. Acesta a explicat că operatorii din stațiile PECO sunt obligați să vândă cantitatea de combustibil solicitată de consumatori, atâta timp cât produsul este disponibil.

Potrivit oficialului, afișarea prețului la panoul informativ al stației indică faptul că petrolistul dispune de carburant în stoc. În aceste condiții, refuzul de a vinde sau impunerea unor limite privind cantitatea ce poate fi cumpărată de un client nu este justificată.

Conform legislației privind protecția consumatorilor, singura situație în care operatorul poate refuza vânzarea este existența unui motiv întemeiat, cum ar fi epuizarea reală a stocurilor.

Alexei Taran a mai precizat că astfel de restricții impuse fără justificare sunt ilegale și a îndemnat consumatorii să sesizeze cazurile în care se confruntă cu asemenea situații. Reclamațiile pot fi depuse fie la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) sau direct la ANRE, instituțiile fiind responsabile de examinarea acestor abateri.

„Această practică nu este una corectă, conform legislației. În stațiile de alimentare, pertoliștii sunt obligați să vândă cantitatea solicitată de consumator. Prezența prețului la panou indică că petrolistul are carburant. Legea privind protecția consumatorilor prevede că petrolistul poate să nu vândă doar dacă are un motiv întemeiat. Iar un motiv întemeiat ar putea fi lipsa stocurilor, dacă într-adevăr s-a epuizat stocul. Așa că, refuzul de a nu vinde sau de a vinde anumite cantități, a impune anumite limitări nu sunt legale. Consumatorii sunt rugați să apeleze sau Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor, sau ANRE, și să sesizeze aceste situații”, a subliniat șeful de la ANRE.

Taran a evidențiat faptul că Agenția are acces direct la informațiile privind stocurile de carburant ale stațiilor de alimentare. Potrivit acestuia, operatorii sunt obligați să informeze Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) atunci când se confruntă cu epuizarea stocurilor într-o anumită stație. În cazul în care instituția primește o sesizare din partea consumatorilor la momentul potrivit, inspectorii pot verifica imediat situația stocurilor pentru a vedea dacă refuzul de a vinde combustibil a fost justificat.

Oficialul a precizat că, dacă verificările arată că în stația respectivă exista carburant în momentul în care consumatorul a fost refuzat, compania riscă sancțiuni contravenționale sau alte măsuri prevăzute de lege. Șeful ANRE a încurajat consumatorii să raporteze astfel de situații, menționând că pe site-ul Agenției sunt disponibile numărul de telefon, adresa de e-mail și Linia Verde prin care pot fi transmise sesizările.

„Vreau să subliniez că noi avem acces la stocuri. Iar stațiile de alimentare sau companiile sunt obligate să anunțe ANRE când au epuizare de stoc într-o stație. Deci, noi dacă suntem sesizați corect, la ora și la momentul potrivit, putem să verificăm stocul din stație și, dacă în acea stație există stoc, atunci compania va fi sancționată contravențional. Sau se pot lua și alte măsuri. Eu rog toți consumatorii să facă acest lucru. Pe site-ul ANRE este numărul, adresa de mail, Linia Verde. Deci, noi avem acces să verificăm stocul, el se verifică și, dacă în acel moment în care a fost refuzat consumatorul era stoc mai mult, vor fi luate măsuri”, a insistat Taran.

Directorul ANRE subliniat că, în prezent, stocurile de carburanți sunt suficiente. Acesta a explicat că rezervele existente în depozitele din țară, inclusiv în cele din zona portuară Giurgiulești, dar și stocurile aflate în stațiile de alimentare, acoperă cel puțin 15 zile de consum mediu anual. În aceste condiții, autoritatea de reglementare susține că nu există motive reale pentru restricționarea vânzării de combustibil către consumatori.

Alexei Taran a dat asigurări că Republica Moldova nu se confruntă cu o criză de carburanți. Mai mult, dacă se iau în calcul și cantitățile deja achiziționate și depozitate de consumatori, stocurile ar putea acoperi chiar peste 20 de zile de consum la nivel național.

Potrivit lui, nivelul actual al rezervelor este chiar mai confortabil decât în alte perioade, inclusiv în unele momente în care nu existau tensiuni regionale sau contextul războiului din Orientul Mijlociu.

„Solicităm tuturor agricultorilor și consumatorilor vrac să ne semnaleze toate situațiile în care li s-a refuzat vânzarea. Vrem să vedem dacă refuzurile au fost justificate. Vreau să menționez că, la ziua de azi, stocurile sunt arhisuficiente. Avem depozitele din țară, plus depozitele de la Giurgiulești, plus stocurile din stații la cel puțin 15 zile de consum mediu anual. Ceea ce vreau să spun, și o spun și consumatorilor, este că nu avem o criză de carburanți în țară. Avem stocurile pentru cel puțin 15 zile. Și, dacă mai punem și cantitățile luate spre depozitare acasă, eu cred că trecem 20 de zile de stoc, la nivel de țară. Este un stoc mult mai bun și mai confortabil decât am avut în alte perioade chiar, în care nu aveam război”, a precizat directorul ANRE.

Taran a relatat că unele stații de alimentare au rămas temporar fără carburant tocmai din cauza achizițiilor de panică. Potrivit lui, în anumite cazuri, consumatori care cumpără vrac au venit cu remorci încărcate cu recipiente mari și au achiziționat cantități impunătoare de motorină, 4.000-5.000 de litri. Stațiile nu au refuzat aceste vânzări, iar în consecință stocurile s-au epuizat rapid.

Ulterior, când alți consumatori au ajuns la pompă și au constatat lipsa motorinei, au apărut fotografii și mesaje pe rețelele sociale care au alimentat percepția că ar exista semnale ale unei crize.

Directorul ANRE a explicat că lipsa temporară a motorinei într-o stație poate avea două explicații. Prima este epuizarea stocurilor, situație în care compania petrolieră are nevoie de câteva ore sau chiar de o zi pentru a aduce combustibil nou, mai ales dacă nu a anticipat un nivel atât de ridicat al vânzărilor. A doua ține de rețelele care nu importă direct produse petroliere, ci le cumpără de pe piață.

„Totodată, achizițiile de panică au epuizat stocul punctual, în anumite stații, în anumite rețele. Și de aici vine deja panica pe rețelele de socializare că, în anumite zone, consumatorul vrac a venit cu remorca plină cu recipiente de 1000 de litri, a încărcat 4.000-5.000 de litri, iar stația nu i-a refuzat achiziția.

În acest fel, s-au epuizat stocurile în regim alert, stația a rămas fără motorină și iată, deja atunci vin consumatorii și fac poze, arătând că stația nu mai are motorină. Și de aici deja apar informațiile că am avem anumite „semnale de criză”. Asta tocmai pentru că, în anumite stații, nu există diesel. Iar situația poate apărea din două motive.

Unu, s-a epuizat stocul și durează câteva ore sau o zi până când compania petrolieră, care nu a estimat un așa nivel de vânzări, aduce stoc nou. Și doi, există rețele care nu importă produse petroliere, ci le cumpără pe loc. Și, deja când costul motorinei și benzinei la vânzătorii vrac este mai mare decât prețul stabilit de Agenție, aceste rețele pot decide să renunțe la vânzarea anumitor produse, pentru că nu le mai este profitabil”, a conchis Alexei Taran.