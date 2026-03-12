Cum transformă cocaina creierul: descoperire importantă despre mecanismul dependenței

Cocaina reprogramează creierul prin modificarea funcționării „centrului de control” al memoriei, hipocampul, crescând nevoia de a căuta în mod continuu drogul, favorizând astfel dependența, demonstrează un studiu realizat pe șoareci de cercetătorii de la Michigan State University. Concluziile, publicate în revista Science Advances, ar putea deschide calea pentru dezvoltarea unor terapii medicamentoase țintite împotriva recidivelor.

„Dependența este o boală, precum cancerul”, afirmă neurocercetătorul A. J. Robison, care a coordonat studiul. „Trebuie să găsim tratamente mai bune și să ajutăm persoanele dependente, la fel cum trebuie să găsim leacuri pentru cancer”, potrivit Radio Rador România.

Folosind tehnica de editare genetică CRISPR, cercetătorii au identificat un factor cheie responsabil pentru dependență, proteina DeltaFosB. Această moleculă acționează ca un întrerupător, activând și dezactivând genele în circuitul cerebral dintre centrul de recompensă și hipocampus.

Cu cât o persoană consumă mai mult timp cocaină, cu atât această proteină se acumulează mai mult în circuit, alterând funcționarea neuronilor și răspunsul circuitului la drog.

Echipa de cercetare a descoperit, de asemenea, un alt grup de gene controlate de DeltaFosB după consumul cronic de cocaină. Una dintre aceste gene, numită calreticulină, ajută la reglarea modului în care neuronii comunică între ei, contribuind la accelerarea mecanismului cerebral care determină nevoia compulsivă pentru mai multă cocaină.

Aceste rezultate, obținute pe modele animale, ar putea avea aplicații și la oameni, unde sunt prezente multe dintre aceleași gene și circuite neuronale.

Laboratorul lui Robison colaborează deja cu cercetători de la University of Texas Medical Branch at Galveston pentru a crea compuși care vizează proteina DeltaFosB.

„Dacă am reuși să găsim compusul potrivit, am putea găsi un tratament pentru dependența de cocaină”, spune Robison. „Va dura ani de zile, dar este obiectivul pe termen lung”.

Cercetătorii intenționează, de asemenea, să investigheze impactul hormonilor asupra acestor circuite cerebrale pentru a înțelege dacă cocaina afectează creierul masculin diferit față de creierul feminin.

Această lucrare ar putea ajuta la explicarea diferențelor biologice în ceea ce privește riscul de dependență între bărbați și femei.