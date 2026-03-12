Sportivul Alexandru Borș urcă pe podium la Campionatul European de lupte U-23

Luptătorul moldovean de stil liber, Alexandru Borș, a obținut medalia de bronz la Campionatul European de lupte U-23, desfășurat la Zrenjanin, Serbia, în categoria de greutate până la 92 kg.

După un început dificil în primul său duel, înfruntându-l pe finalistul Fatih Altunbas, Borș și-a revenit rapid în recalificări, învingând pe Grigorios Saridis din Grecia cu scorul de 5-1. În finala mică, sportivul nostru l-a învins categoric pe maghiarul Krisztian Gabor Angyal, cu 11-1, asigurând astfel medalia pentru Republica Moldova.

Alexandru Borș are în palmares mai multe medalii: în 2023, a devenit campion european Under‑17 la lupte libere, obținând titlul la categoria de greutate 80 kg, după mai multe victorii în competiția continentală de la Tirana. Tot în 2023, el a cucerit și medalia de argint la Campionatele Mondiale Under‑17 de lupte libere, disputate la Istanbul, evoluând tot în categoria 80 kg. În 2024, Borș a mai adus o medalie pentru Moldova — bronz la Campionatul European de lupte libere Under‑20, competiție desfășurată la Novi Sad, Serbia.

Campionatul European de lupte Under‑23 din Zrenjanin, Serbia, se desfășoară în perioada 9–15 martie 2026 și reunește sportivi din toată Europa în probe de lupte libere, greco‑romane și lupte feminine, în categorii de greutate diferite. La această competiție, țara noastră a obținut și medalia de aur, care a fost cucerită de sportivul Alexandr Gaidarli.