Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării a fost audiat

Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru regiunea găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană.

Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, prezent la ședința de judecată în dosarul în care Ion Creangă este învinuit pentru trădare de patrie.

În calitate de martor din partea acuzării, Victor Agrici a declarat că relația sa cu Ion Creangă a fost strict profesională, fără conflicte sau relații personale. A spus în instanță că a purtat discuții cu inculpatul despre ambele proiecte de lege și că Ion Creangă ar fi afirmat, în context, că „statul trebuie să fie mai dur”.

Potrivit lui Victor Agrici, doar după arestarea inculpatului, a privit retrospectiv discuțiile cu suspiciune, dar a subliniat că nu deține probe concrete.

Ion Creangă a refuzat să ofere explicații și să răspundă la întrebările presei.

Procurorul de caz, Vitalie Chișca, a declarat că declarațiile făcute de martorul Victor Agrici sunt pertinente și utile pentru susținerea învinuirii, prin prisma faptului colectării de informații despre politicile și intențiile Parlamentului în domenii sensibile.

La rândul său, avocatul inculpatului, Gheorghe Ionaș, a precizat că apărarea consideră că prin declarațiile acestui martor nu se confirmă nicio circumstanță în actul de învinuire, pe care s-ar putea baza instanța de judecată, pentru a lua decizia de condamnare.

La următoarea ședință, care va avea loc pe 17 decembrie, vor fi examinate cererile apărării, dosarul ajungând la etapa finală de examinarea a cauzei.

Ion Creangă este acuzat de trădare de Patrie și complot împotriva statului. Potrivit anchetei, în perioada 2023-2024, el ar fi întreținut o corespondență și întâlniri conspirative cu un asistent al atașatului militar al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău.

Funcționarul a fost reținut în iulie 2024, când ar fi primit 500 de dolari de la un oficial rus. Ulterior, el a fost eliberat din izolator și plasat în arest la domiciliu, după aproape un an de detenție preventivă. În prezent, acesta se află sub control judiciar.

Potrivit Codului penal, infracțiunea de trădare de Patrie se pedepsește cu până la 20 de ani de închisoare. Ion Creangă pledează nevinovat.