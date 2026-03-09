Topul celor mai sigure țări pentru femei în 2026. Pe ce loc se află Moldova

În noul indice global „Women, Peace and Security” (WPS) 2025–2026, Republica Moldova a urcat 17 poziții, până pe locul 36. În același timp, România ocupă locul 43. Egalitatea de gen și siguranța femeilor rămân însă probleme acute în multe state, chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat unele îmbunătățiri.

Studiul analizează mai mulți factori esențiali din viața femeilor: incluziunea economică și socială, accesul la justiție și, desigur, siguranța personală.

În fruntea clasamentului se află statele nordice. Danemarca ocupă primul loc, urmată de Islanda, Norvegia și Suedia.

Aceste țări au construit de-a lungul deceniilor politici publice solide: concedii maternale generoase, servicii accesibile pentru îngrijirea copiilor și o participare ridicată a femeilor pe piața muncii. În aceste societăți, egalitatea de gen nu este doar un principiu, ci o infrastructură socială.

Republica Moldova a urcat 17 poziții, ocupând locul 36. În raportul din 2023-2024, Republica Moldova se situa pe locul 53. România se află pe locul 43.

Indicele „Women, Peace and Security” (Femei, Pace și Securitate) 2025–2026, elaborat de Georgetown Institute for Women, Peace and Security, analizează bunăstarea femeilor la nivel global.

Evaluarea se bazează pe 13 indicatori grupați în trei dimensiuni principale: incluziune (participarea economică, socială și politică), justiție (protecția legală și absența discriminării) și securitate (siguranța personală și lipsa conflictelor sau a violenței). Clasamentul oferă o imagine comparativă a situației femeilor în diferite state ale lumii.