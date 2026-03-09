Schimbare majoră pentru utilizatorii de telefonie mobilă: cartelele SIM vor fi vândute doar cu act de identitate

Moldovenii și cetățenii străini ar urma să fie obligați să prezinte acte de identitate la procurarea cartelelor de telefonie mobilă. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne, urmând să fie propus spre consultări publice.

Astfel, autorii propun completarea Legii comunicațiilor electronice prin obligarea furnizorilor de servicii de comunicații electronice mobile accesibile publicului să identifice abonații serviciilor respective, fie este vorba de abonamente, fie de cartele preplătite.

Identificarea abonaților se va realiza în baza unui act de identitate valabil sau prin mijloace de identificare electronică. Furnizorii de servicii de comunicații electronice mobile vor solicita numele, prenumele, IDNP, dar și datele actului de identitate. În cazul străinilor, furnizorul poate reține și o copie a actului de identitate.

Până la finalizarea procesului de identificare, cartelele SIM/eSIM vor putea fi utilizate doar pentru serviciile tehnice minime necesare stabilite de autoritatea de reglementare, dacă este fezabil.

Potrivit reprezentanților MAI, adoptarea acestor modificări este necesară din cauza creșterii accelerate a criminalității comise prin intermediul comunicațiilor electronice, pe fondul intensificării amenințărilor hibride și al utilizării pe scară tot mai largă a tehnologiilor mobile în activități ilicite.

„Actualul cadru normativ, care permite procurarea și utilizarea cartelelor SIM preplătite fără identificarea titularului, nu mai corespunde realităților de securitate, generând o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională și pentru ordinea publică”, precizează autoritățile.

Ministerul de Interne atrage atenția asupra faptului că cartelele preplătite anonime au devenit un instrument preferat al grupărilor infracționale, fiind utilizate în escrocherii bancare și fraude informatice, în trafic de droguri, în scheme de înșelăciune pe platforme digitale, în apeluri false către 112 și în activități de crimă organizată, inclusiv operarea dronelor în scopuri ilegale.

„Investigațiile recente privind finanțarea ilegală a campaniilor electorale au evidențiat folosirea a zeci de mii de astfel de cartele, demonstrând caracterul sistemic al problemei și impactul direct asupra proceselor democratice”, au adăugat autoritățile.

În cazul în care ar urma să fie adoptat, proiectul ar urma să intre în vigoare la expirarea a 24 de luni de la data publicării în Monitorul Oficial.