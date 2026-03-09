Dumitru Vartic a demisionat din funcția de vicepreședinte al Consiliului raional

Oamenii legii din R. Moldova efectuează măsuri pentru stabilirea tuturor circumstanțelor decesului Ludmilei Vartic, soția vicepreședintelui Consiliului raional Hâncești, Dumitru Vartic, inclusiv audieri și o expertiză medico-legală. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu. Totodată, în acest caz au fost pornite două procese penale, iar Dumitru Vartic a demisionat din funcția publică deținută.

Dumitru Vartic a fost audiat duminică, pe 8 martie, a declarat ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

Potrivit apropiaților Ludmilei, aceasta s-ar fi sinucis pe 3 martie, după ce ar fi fost supusă violenței domestice ani la rând.

„La momentul actual, sunt mai multe măsuri în desfășurare, inclusiv audieri și, atunci când vom putea comunica exact care este învinuirea care i se aduce, colegii mei, fie Poliția, fie Procuratura, va veni cu noi detalii”, a spus ministra Afacerilor Interne.

Au fost pornite două procese penale, unul la Chișinău, unde a avut loc tragedia, și altul la Hâncești, pentru a stabili circumstanțele morții, a precizat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu.

În același timp, a fost realizată o expertiză medico-legală a victimei, însă rezultatele acesteia încă nu sunt disponibile.

„Până în anul 2019, nicio plângere nu a fost din partea acestei doamne”, a menționat Viorel Cernăuțeanu.

Acest caz semnalează eșecul sistemic de prevenire a violenței împotriva femeilor și a violenței perpetuate de bărbați influenți, care se manifestă preponderent ca abuz psihologic, a declarat directoarea generală a Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie, Neli Lelenco.

„Trebuie să vedem cum putem ajuta femeile care au un statut, bărbații au un anumit statut, sunt foarte bine aparent, dar care, uite așa, în spatele aparențelor sunt supuse violenței”, a subliniat Neli Lelenco, la Radio Moldova.

Adesea, oamenii legii ezită să pornească măsurile procesuale necesare împotriva bărbaților influenți, a spus avocata Doina-Ioana Strișteanu, la Moldova 1.

„Și asta se întâmplă în special în cazurile în care agresorii sunt persoane influente sau dețin funcții mari în stat. Și cei care sunt cu influență și cu funcție în alte, ei știu să evite această luare la evidență, pentru că o plângere oficială nu este înregistrată. Și de aici pornesc toate celelalte lipsuri pentru o protecție efectivă”, a declarat avocata.

Consiliul Raional Hâncești a anunțat, în după-amiaza zilei de 9 martie, că Dumitru Vartic a depus cerere de demisie din funcția de vicepreședinte al raionului.

„Cererea a fost înregistrată oficial și urmează a fi examinată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și procedurile administrative aplicabile”, transmite Consiliul Raional Hâncești.