MAN va propune candidatura lui Igor Grosu la funcția de prim-ministru. Ceban: „Asumați-vă, vă rog frumos, responsabilitatea”

Fracțiunea Mișcării Alternativa Națională (MAN) din Parlament va propune candidatura liderului Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS, Igor Grosu, la funcția de prim-ministru. Anunțul a fost făcut de președintele MAN, Ion Ceban, care susține că „într-o democrație e normal ca liderul partidului aflat la guvernare să își asume această funcție”.

„În fiecare țară unde un partid câștigă alegerile, și chiar dacă nu le câștigă integral, dar are majoritate parlamentară, formează guvernul liderul acestui partid. Așa este, practic, dintotdeauna cu foarte, foarte mici excepții. Ce avem noi în Moldova? Am găsit un tehnocrat, am promis tot felul de lucruri, după care am spus că nu e bun. (…) Domnule Grosu, asumați-vă, vă rog frumos, responsabilitatea, așa ca în multe alte țări. Deveniți prim-ministru și demonstrați că puteți face acele angajamente electorale să devină realitate. Asumați-vă deplin partea partea politică, economică și socială”, a declarat Ion Ceban.

Totodată, Ceban a anunțat că fracțiunea MAN nu va participa la consultările de la Președinție, pe care le-a catalogat drept „fictive”.