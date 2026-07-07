Scandal la Parlament: PAS a discutat soarta operatorilor de apă din nordul țării doar cu deputații săi. Partidul Nostru a cerut ședință publică

O ședință organizată de deputați PAS în cadrul Comisiei economie, buget și finanțe, în care s-a discutat situația ÎM „Apă-Canal Bălți”, S.A. „Apă-Canal Soroca” și S.A. „Acva-Nord” – operatorii care asigură alimentarea cu apă a municipiilor Bălți și Soroca, precum și a mai multor localități din nordul țării – a provocat un scandal în Parlament.

La discuții au fost invitați doar deputați ai PAS. Deputații opoziției, primarii municipiilor Bălți și Soroca, reprezentanții altor localități deservite de aceste întreprinderi și conducerile operatorilor de apă nu au fost invitați.

Deputații Partidului Nostru, Elena Grițco și Constantin Cuiumju, au intervenit în timpul ședinței, acuzând lipsa de transparență și solicitând ca un subiect de interes public major să fie examinat într-un cadru deschis, cu participarea tuturor părților implicate.

„Cel mai grav este că la această discuție au fost invitați doar deputații PAS. Niciun deputat al opoziției, niciun primar din Bălți sau Soroca, niciun reprezentant al celorlalte localități deservite de aceste întreprinderi și nici reprezentanții operatorilor de apă nu au fost invitați să participe. Ce este atât de secret încât trebuie discutat doar între deputații PAS? De ce sunt excluși cei care reprezintă oamenii și comunitățile direct afectate? Ce puneți la cale?”, a declarat vicepreședintele fracțiunii parlamentare Partidul Nostru, Elena Grițco.

Potrivit acesteia, este inadmisibil ca viitorul unor întreprinderi strategice care asigură alimentarea cu apă pentru sute de mii de locuitori să fie discutat fără participarea autorităților locale și a tuturor actorilor implicați.

„Când municipiul Bălți a rămas fără apă, toată țara a fost solidară și a căutat soluții. Astăzi, însă, PAS încearcă să decidă viitorul unor întreprinderi strategice într-un cerc restrâns, fără transparență și fără consultarea celor vizați”, a subliniat deputatul.

Despre organizarea acestei ședințe a anunțat încă de luni seara și primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, care a publicat un document intern al Parlamentului din care reiese că pe ordinea de zi figurau ÎM „Apă-Canal Bălți”, S.A. „Apă-Canal Soroca” și S.A. „Acva-Nord”.

„N-am trecut încă de scandalul verișoarelor, că iar se pregătesc niște boroboațe. Am impresia că cineva continuă să-și facă niște lucruri murdare în spatele ușilor închise, cu prezența numai a băieților casei”, a declarat edilul.

Deputații Partidului Nostru au solicitat convocarea unei ședințe publice, cu participarea tuturor fracțiunilor parlamentare, a primarilor localităților vizate, a conducerii celor trei întreprinderi și a autorităților competente.

În urma intervenției opoziției, reprezentanții PAS au anunțat că vor organiza o nouă ședință, la care vor fi invitați și ceilalți actori interesați.

„Dacă PAS nu are nimic de ascuns, atunci să organizeze o dezbatere publică, nu întâlniri rezervate doar propriilor deputați”, a conchis Elena Grițco.