„Dragi politicieni, milioane de români vă declară trădători”. Scrisoare deschisă către secretarul de stat Gheorghe Florin Cârciu (DRP)

Excelență,

Subsemnatul Ion Balan, cu domiciliul rezident în Municipiul Toledo, menționez că dețin funcția de Președinte al Organizației Nonguvernamentale Internaționale, cu sediul central în Toledo, Spania, și delegații în Madrid, Jerez de la Frontera, Huelva, Roquetas de Mar, Cuenca, Brihuega – Guadalajara, Burgos și Valencia, precum și în Europa: Germania, Italia, Grecia și în curând și în România, cu peste 81.000 de membri naționali și internaționali și 18 Asociații afiliate. Cu denumirea ‘Federația Internațională a Asociațiilor pentru Apărarea Drepturilor Imigranților din Europa’ – FIADDIE.

SCRISOARE DESCHISĂ

Solicitări de Clarificări și Răspunsuri Publice:



E.S. Domnul Gheorghe – Florin Cârciu, în sânul societății civile nasc întrebări fără răspuns:

„Dragi politicieni, milioane de români vă declară trădători”,

Am trecut împreună printr-un an greu, plin de provocări și momente în care a trebuit să luptăm pentru drepturile și libertățile noastre. În ciuda acestor greutăți, am reușit să ținem capul sus în toate Comunitățile de Români din lume.

Tocmai de aceea este important ca în aceste zile să ne unim alături de familie în jurul bradului și să ne bucurăm de tihnă și de momentele petrecute alături de cei pe care îi iubim. Bogat sau sărac, din provincie sau din Capitală, în țară sau străinătate, din păcate și acum de sărbători, în diaspora, să ne respectăm tradițiile noastre strămoșești și să fim mândri că suntem parte a unui brav popor.

Așa cum afirmă cu orice ocazie „Preasfințitul Gheorghe – Florin Cârciu”, El acordă toată atenția Diasporei și este acolo unde este nevoie de El, de parcă ar fi Isus Hristos în pelerinajul său pentru salvarea omenirii. Tot El afirmă că acordă o atenție deosebită educației copiilor diasporei, fiind ei cei importanți în acest demers.

Tot El afirmă public că renovarea și ctitorirea de lăcașe sfinte prin lume sunt făcute pentru ca românul pribeag să intre în aceste lăcașe și să-și găsească liniștea, numai privind tavanul bisericii găsește liniștea, căci poate admira fastuoasele candelabre care stau mărturie risipirii banului public.

Preasfinția Sa, știți ce aduce liniște diasporeanului?

Să poată ajunge ACASĂ DE CRĂCIUN, să stea la masă cu familia lui, să-și vadă părinții, să se poată întoarce acasă într-o zi, să rămână în sânul societății care l-a văzut nașcând, să vorbească zi de zi în limba lui Eminescu, nu să-și sucească limba în gură în toate limbile Europei, să aibă o viață liniștită acasă la el, că fiecare are câte o căsuță în țara lui, care stă goală ca muzeul încuiat cu 7 chei și nimeni nu folosește această casă, dar românul harnic din fire și-a construit o căsuță, pentru mai târziu când nu o să mai poată munci pe meleaguri străine.

Ce le vindeți dumneavoastră este o himeră, biserici una lângă alta ca să se roage pentru Dvs?

Să câștigați alegerile?

Că de sănătatea acestor diasporeni se ocupă sistemele de sănătate ale statelor de adopție, de pensiile lor asemenea, așa că dvs v-ați gândit că singurul lucru care lipsea erau bisericile și nu oricare, ci adevărate mausolee, opulente și reci, ați decis dvs din pixul sfânt că educația în limba română a copiilor diasporenilor se rezumă la Doamne-ajută și Amin.

Oare ce filozofie o urmați? Sau ce doctrină?

Că nu o regăsim în niciuna deja așternută pe hârtie de către marii filozofi ai lumii. Cu siguranță, omenirea a scăpat din vedere să vă recunoască ca geniu al secolului XXI.

Nu ar fi rău să desenați și o nouă vestimentație pentru Prelații bisericii de prin sudul Europei, nu de alta, dar să știți că temperaturile foarte ridicate din aceste ținuturi iberice contravin sumanelor ecleziastice și turbanelor Preasfințiilor lor, concepute special pentru temperaturile scăzute din Balcani. În încheiere, vă doresc sărbători fericite, cu speranța că anul 2024 vă va ghida către o Nouă Utopie după ce ați deschis cartea de istorie a lumii.

Cu cele mai sincere gânduri,

Ion Balan

