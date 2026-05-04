Drepturile omului, tot mai afectate în stânga Nistrului. Copiii sunt îndoctrinați

Situația drepturilor omului în regiunea transnistreană continuă să se deterioreze, pe fondul măsurilor represive promovate de structurile de la Tiraspol, al militarizării copiilor, al propagandei, al detențiilor ilegale și al crizei economice și energetice. Constatările se regăsesc într-un raport al Asociației Promo-LEX, care vizează perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Potrivit raportului, începutul anului 2026 a fost marcat de accentuarea riscurilor pentru locuitorii din stânga Nistrului. Promo-LEX susține că mai multe inițiative promovate de structurile nerecunoscute de la Tiraspol pot fi folosite pentru supravegherea, controlul și constrângerea populației, transmite Știri.md.

Printre cele mai îngrijorătoare măsuri se numără extinderea evidenței militare asupra bărbaților cu vârste între 16 și 65 de ani. Datele despre căsătorii, divorțuri, schimbări de nume sau decese ar urma să fie transmise lunar către structurile paramilitare ilegale. Promo-LEX notează că această practică extinde mecanismul de supraveghere asupra populației masculine și face mai dificilă evitarea includerii în evidențele militare.

Raportul semnalează și intenția de sancționare a insultelor online. Potrivit Promo-LEX, formulările propuse sunt vagi și pot permite interpretări abuzive. Minorii de la 14 ani ar putea fi trași la răspundere, iar amenzile ar putea ajunge la sute de dolari. Organizația amintește că norme similare au fost deja folosite în regiune pentru limitarea libertății de exprimare.

O altă problemă vizează controlul mai strict asupra granturilor și ajutoarelor externe. Promo-LEX consideră că aceste măsuri pot restrânge și mai mult spațiul civic și pot bloca sprijinul acordat beneficiarilor din regiune de către autoritățile constituționale sau organizațiile internaționale.

Raportul atrage atenția și asupra presiunilor exercitate asupra tinerilor pentru înrolarea în structurile paramilitare. O inițiativă prevede scutirea de rambursarea costurilor de studii pentru cei care semnează contracte militare pe trei ani. Promo-LEX susține că, deși asemenea contracte sunt prezentate drept voluntare, cazurile documentate arată că tinerii pot fi constrânși să accepte serviciul pe termen lung.

Copiii rămân una dintre categoriile cele mai vulnerabile. În februarie și martie 2026, structurile de la Tiraspol au promovat admiterea la școala de cadeți din Bender și la școala militară Suvorov din Tiraspol, instituții destinate copiilor între 11 și 17 ani. Potrivit raportului, în februarie 2026, la școala militară Suvorov erau înscriși 266 de copii, iar la școala de cadeți – 150.

Promo-LEX notează că aceste instituții sunt o sursă importantă de recrutare pentru structurile ilegale de forță și securitate. Organizația avertizează că minorii sunt formați într-un mediu militarizat, iar opțiunile lor profesionale ulterioare sunt limitate.

Raportul mai arată că în școlile din regiune este promovată intens narațiunea așa-numitei „identități transnistrene”. La 14 ianuarie 2026, în toate școlile a fost organizată o lecție obligatorie intitulată „Istoria poporului transnistrean”. Activități similare au avut loc inclusiv în școli-internat și instituții pentru copii cu nevoi speciale. Promo-LEX susține că aceste acțiuni fac parte dintr-un proces sistematic de îndoctrinare.

Potrivit datelor prezentate în raport, în anul școlar 2025–2026, în sistemul de învățământ din regiune erau 74.115 copii și tineri, expuși acestor activități educaționale cu caracter propagandistic.

Un alt capitol important vizează detențiile ilegale. Promo-LEX menționează cazul lui Evghenii Pancioha, cetățean al Republicii Moldova, originar din Tiraspol, deținut ilegal de aproximativ opt ani. Acesta ar fi fost răpit în 2018 de reprezentanți ai așa-numitului „minister al securității” de la Tiraspol și condamnat ulterior la 13 ani de închisoare pentru presupusă „trădare de patrie”.

Potrivit raportului, procedurile în cazul său s-au desfășurat cu ușile închise, dosarul a fost clasificat, iar accesul la materiale și la asistență juridică efectivă i-ar fi fost refuzat. Promo-LEX susține că Pancioha este deținut în condiții inumane, fără îngrijiri medicale adecvate, deși suferă de HIV, hepatită virală, tulburări neurologice și boli vasculare periferice.

Organizația atrage atenția și asupra subfinanțării grave a sistemului de detenție din regiune. Pentru anul 2026, în planurile de achiziții au fost prevăzuți aproximativ 21.371 de dolari pentru medicamente și servicii medicale în sistemul penitenciar ilegal. Promo-LEX notează că, în 2024, cheltuielile medicale au fost de aproximativ 6 dolari per deținut pe an, în timp ce pe malul drept al Nistrului alocarea anuală era de aproximativ 160 de dolari per deținut.

Condițiile materiale din locurile de detenție sunt descrise drept alarmante. În 2026, nu au fost alocate fonduri pentru repararea spațiilor locative din instituțiile de detenție, în timp ce clădirile administrative au primit finanțare.

Raportul semnalează și lipsa unui mecanism funcțional de sprijin pentru persoanele eliberate din detenția ilegală. Potrivit Promo-LEX, victimele ajunse pe malul drept rămân fără servicii specializate, protecție, îndrumare, asistență medicală sau psihologică și sprijin pentru obținerea documentelor.

Pe lângă problemele legate de detenție și militarizare, Promo-LEX constată agravarea crizei economice și energetice. În perioada ianuarie–martie 2026, starea de urgență în economie a fost prelungită de trei ori. Au fost înregistrate dificultăți în achitarea salariilor, reducerea livrărilor de gaze, trecerea Centralei de la Cuciurgan pe cărbune și suspendarea agentului termic în 1.663 de clădiri rezidențiale și instituții de învățământ.

Totodată, bugetul regiunii pentru 2026 prevede un deficit de aproximativ 185 de milioane de dolari. În pofida crizei, cheltuielile pentru apărare, structuri de forță și securitate rămân ridicate, ajungând la aproximativ 65 de milioane de dolari.