Droguri de peste 14 mil. de lei, ascunse la o fermă de bovine din Anenii Noi: Proprietarul, arestat

Ofițerii Direcției Investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților din BPDS „Fulger”, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 45 de ani din satul Delacău, raionul Anenii Noi, suspectat de producerea și păstrarea marijuanei.

„Bărbatul, anterior condamnat pentru diverse infracțiuni, deține o fermă de bovine în extravilanul satului natal, cu mai multe imobile, unde crește animale. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul, ferma și în mașina acestuia, au fost depistate și ridicate peste 40 kg de marijuana, a cărei valoare pe piața neagră depășește 14 milioane de lei.

Bănuitul a fost plasat în arest pentru 30 de zile și riscă pedeapsă cu închisoarea de la 7 la 15 ani”, se arată într-un comunicat emis de Poliția Națională.