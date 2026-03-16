La Bălți se introduc măsuri de urgență pentru asigurarea apei potabile

Municipiul Bălți riscă să rămână fără apă la robinet, după ce alimentarea a fost afectată de poluarea râului Nistru cu produse petroliere. Autoritățile locale au avertizat ieri că problema ar putea dura cel puțin 48 de ore, iar în unele scenarii chiar mai mult.

Situația a fost discutată duminică, 15 martie, la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți.

Potrivit datelor prezentate în cadrul ședinței, alimentarea cu apă a fost oprită sau redusă semnificativ după ce operatorul ACVA Nord a suspendat livrarea apei prin apeductul Soroca–Bălți, principala sursă de aprovizionare a orașului.

Problema a apărut după poluarea râului Nistru cu produse petroliere, în urma unui atac rusesc asupra hidrocentralei de la Novodnistrovsk, din Ucraina, care a afectat calitatea apei.

Pentru a preveni agravarea crizei, autoritățile locale au decis să asigure livrarea apei cu autocisterne, cu prioritate pentru spitale, școli, grădinițe și alte instituții sociale.

Totodată, va fi separată distribuția apei potabile de cea tehnică, iar apa destinată consumului va fi verificată zilnic în laborator.

Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a permis și reactivarea temporară a unor fântâni arteziene, pentru a suplini necesarul de apă în perioada de criză.

Primăria urmează să anunțe programul de distribuire a apei, cu indicarea locurilor și orelor în care locuitorii municipiului o vor putea ridica.

Între timp, Guvernul a instituit stare de alertă ecologică în bazinul râului Nistru pentru o perioadă de 15 zile. Decizia a fost luată la nivel central, nu de comisia municipală din Bălți.