Droguri vândute pe Telegram: Poliția a cerut blocarea a 320 de canale în 2025

Poliția din Moldova a transmis, în 2025, 215 scrisori către Telegram pentru a bloca canale care vând droguri. Potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, anul trecut au fost identificate 320 de canale de acest gen.

Oficialul a precizat în plenul Parlamentului că platformei i s-au cerut informații despre administratori și locația de unde este gestionată pagina. Rețeaua a blocat „magazinele”, dar nu a furnizat date despre persoanele din spatele lor.

„Doar pe parcursul anului 2025, Poliția a identificat 320 de canale de Telegram care aveau rolul de comercializare, distribuire a drogurilor. Toate aceste 320 de canale identificate au fost raportate prin 215 scrisori către platforma Telegram.

Nu doar am cerut blocarea acestor canale, dar și să ne fie date informații și cu referire la administrarea, gestionarea, locul și toate informațiile legate de acest canal”, afirmă Cernăuțeanu.