Moldova a importat peste 88 de tone de cereale de la începutul anului

Situația pieței cerealelor a fost discutată în cadrul ședinței Consiliului Economic desfășurate la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, unde au fost prezentate datele privind importurile și evoluțiile regionale.

De la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate următoarele volume de import pentru principalele culturi cerealiere și oleaginoase:

0,06 tone de grâu din Germania;

22 de tone de porumb din Ungaria;

66,65 de tone de floarea-soarelui din Ucraina.

În cadrul ședinței au fost analizate efectele acestor importuri asupra producătorilor autohtoni și necesitatea consolidării mecanismelor de monitorizare și raportare pentru menținerea echilibrului pe piața internă.

Potrivit analizelor prezentate, piața cerealelor din bazinul Mării Negre rămâne în 2026 un factor important de formare a prețurilor la nivel regional și global. Exporturile din statele riverane se mențin funcționale, în special prin porturile ucrainene și rusești, iar riscurile logistice s-au redus față de anii precedenți, contribuind la temperarea prețurilor la grâu și porumb.

Estimările internaționale indică o ofertă globală suficientă la principalele cereale, iar pe termen scurt nu sunt anticipate creșteri semnificative de preț, piața fiind caracterizată de o volatilitate moderată. Totodată, rămâne sensibilitatea la factorii climatici, precum seceta, excesul de umiditate sau înghețurile târzii.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și obligațiile privind completarea Cărții istoriei câmpului, restricțiile legale aplicabile dobândirii terenurilor agricole de către persoane străine, precum și regulile de utilizare a pășunilor, fânețelor și terenurilor destinate cositului.

În contextul schimbărilor climatice, s-a discutat despre adaptarea tehnologiilor agricole, gestionarea eficientă a resurselor de apă și implementarea practicilor durabile pentru reducerea riscurilor climatice. Ministerul a amintit că, în perioada toamna 2025 – iarna 2026, în Republica Moldova s-au înregistrat precipitații peste media multianuală, pe alocuri cumulând 250–300 mm, situație care a generat constrângeri operaționale în sectorul vegetal.

La final, participanții au fost încurajați să înainteze propuneri pentru consolidarea Programului Strategic al Politicii Agricole pentru perioada 2026–2030, document aflat în proces de definitivare.