Ion Ceban: Toate terenurile din centrul capitalei unde puteau fi făcute parcări au fost vândute. Au ajuns în mâini private în 2007–2019

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, declară că, „în centrul capitalei au fost vândute toate terenurile unde puteau fi făcute parcări”. „Acestea au ajuns în mâini private în anii 2007–2019”, a precizat edilul, în cadrul unei conferințe.

„Știați că în centrul capitalei au fost vândute toate terenurile unde puteau fi făcute parcări?

Acestea au ajuns în mâini private în anii 2007–2019.

Cine are terenuri care ar putea fi folosite ca parcări?

Statul!

Ne vom adresa Guvernului pentru ca acestea să fie transferate, astfel încât să putem amenaja parcări”, a scris Ion Ceban.

Guvernul nu a venit, deocamdată, cu o reacție.

La ședința de luni a Primăriei, Ion Ceban a anunțat că va prezenta proiectele finalizate, dar și intențiile în ceea ce privește parcările la intrările din oraș, pe care ne propunem să le realizăm anul curent.