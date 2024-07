DSU răspunde acuzațiilor ‘Ambulanța’ privind manipularea opiniei publice

Federaţia Naţională Sindicală „Ambulanţa” din România îl acuză pe Raed Arafat, șeful DSU, de o dispoziție „abuzivă” prin care acesta ar obliga serviciile de ambulanță să raporteze direct către Departamentul pentru Situații de Urgență, chiar dacă sistemul medical de urgență se află în subordinea Ministerului Sănătății.

Ca urmare a unei noi încercări de manipulare expuse în mod public, printr-un comunicat de presă de către Federaţia Națională Sindicală “Ambulanţa” din România, pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm următoarele : Federația mai sus amintită continuă în a încerca să manipuleze opinia publică nerecunoscând atribuțiile stabilite prin lege, încă din 2014, în baza cărora DSU coordonează operațional și Serviciile Publice de Ambulanță. “Argumentele” vădit tendențioase se relevă prin comunicatul de presă diseminat astăzi, ca urmare a dispoziției date de șeful DSU, în condițiile încetării activității reprezentanților COSU, în locația Centrului Integrat de Coordonare din sediul Ministerului Afacerilor Interne. Dispoziția mai sus menționată având ca unic scop continuarea coordonării integrate a sistemului național de urgență și limitarea, pe cât posibil, a impactului scindării activității desfășurate integrat până acum câteva zile.

Departamentul pentru Situații de Urgență este abilitat prin lege încă din 2014 să coordoneze / coorodoneze operațional structuri ale sistemului de urgență, printre care și Serviciile Publice de Ambulanță și Unitățile/Compartimentele de Primiri Urgențe. Totodată, DSU, prin lege, este mandat și pe cale de consecință, obligat, să ia decizii operaționale, având la bază principiul comenzii unice.

Mutarea reprezentanților COSU din MAI, unde timp de 10 ani și-au desfășurat activitatea alături de toate celelalte structuri ale Sistemului Integrat de Urgență, crează o fractură a acestuia, fapt pentru care și actul decizional în situații limită este fundamental afectat prin lipsa tuturor informațiilor operaționale. Dat fiind faptul că reprezentanții COSU nu mai sunt alături de colegii lor din cadrul sistemului de management al situațiilor de urgență, din motive nedorite și neștiute de noi, pentru a nu exista sincope care să pună in dificultate salvatorii și viețile oamenilor sau altfel spus, PENTRU BUNĂ DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR ÎN CADRUL SISTEMULUI ȘI ÎN SCOPUL DE A SALVA VIEȚI, șeful DSU a dispus structurilor din coordonare, raportarea cu prioritate a mai multor tipuri de date, extrem de necesare instituției noastre în coordonarea unitară a tuturor acțiunilor de răspuns. Ca replică la afirmațiile tendențioase și false ale Federației, reamintim Decizia Definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2142 din 28 mai 2020 pronunțată în dosarul nr. 19382/3/2017, care a statuat că “Departamentul pentru Situații de Urgență are rol de coordonare și gestionare a situațiilor de urgență, în această sferă intrând și servicile de ambulanță județene de acordare a asistenței medicale de urgență prespitalicească”, dosar în care Federaţia Națională Sindicală “Ambulanţa” din România a acționat în judecată DSU, pentru anularea unei circulare, transmise la acel moment de către instituția noastră Serviciilor Publice Ambulanță. Totodată, pentru a contracara afirmațiile conform cărora “Considerăm că această dispoziţie nu face altceva decât să discrediteze COSU şi Ministerul Sănătăţii” precizăm că decizia plecării reprezentanților COSU nu ne aparține, la fel cum instituția noastră nu a afirmat niciodată că aceștia nu ar aparține Ministerului Sănătății. De la înființarea DSU, în 2014, în momentul în care se puneau bazele constituirii sistemului național integrat de urgență din România, pentru asigurarea unui flux informațional direct și nemijlocit, a fost decisă desfășurarea activității acestei structuri din cadrul MS în locația centrului din cadrul MAI, fapt prevazut expres într-o hotărâre a Guvernului României. Având in vedere că factorul timp reprezintă un element vital în activitatea de intervenție operativă a structurilor aflate în coordonarea/coordonarea operațională a Departmentului pentru Situații de Urgență, iar coordonarea integrată crește șansele de salvare a persoanelor afectate de producerea situațiilor de urgență, decizia luată de către MS îngreunează activitatea coordonată și implicit obiectivul nostru de a salva vieți. Departamentul pentru Situații de Urgență își dorește o cooperare loială și transparentă cu toate instituțiile, sens în care are o totală deschidere pentru progres și evoluție în ciuda dificultăților întâmpinate, având un angajament profund asumat în fața tuturor românilor și anume protejarea și salvarea vieții și a bunurilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!