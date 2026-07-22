Usatîi, despre videoul cu imaginea sa: Escrocii se răzbună, dar asta nu-i va salva

Imaginea președintelui Partidului Nostru, Renato Usatîi, a fost utilizată fraudulos pentru a promova investiții fictive. Anunțul a fost făcut chiar de deputat, acesta menționând că deține informații detaliate despre grupările de escroci.

„Acum, pentru escroci, ceea ce faceți voi, că v-ați agitat și deja băgați publicitate fake și cu chipul meu, asta nu vă ajută deloc”, a spus Usatîi.

Politicianul a susținut că deține informații detaliate despre infrastructura folosită de grupările de escroci și a transmis un mesaj direct celor implicați.

„Încă o dată, vă cunosc infrastructura, țările, IP-urile, capacitatea serverelor, calculatoarelor, numele agenților, șefilor, rapoartelor. Eu am totul. (…) Voi să nu vă amăgiți. Voi nu veți avea niciun deal cu mine”, a declarat liderul Partidului Nostru.

Totodată, Renato Usatîi a anunțat că intenționează să aibă o întrevedere și cu președinta Republicii Moldova pentru a o informa despre situația pe care a documentat-o.

În finalul mesajului, politicianul a îndemnat cetățenii să nu cadă în capcana reclamelor false distribuite în mediul online cu imaginea sa, inclusiv a materialelor care promit câștiguri rapide din investiții și folosesc în mod fraudulos identitatea sa.