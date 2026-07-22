Ion Ceban solicită intervenția lui Zelenski în problema aprovizionării cu apă

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că se va adresa oficial administrației de la Kiev și președintelui Ucrainei, Vladimir Zelenski, solicitând implicarea directă în problema aprovizionării Republicii Moldova cu apă.

Într-o declarație publică, edilul a spus că va transmite solicitarea atât prin intermediul Ambasadei Ucrainei, cât și către Administrația Prezidențială de la Kiev, în numele său și al locuitorilor municipiului Chișinău.

„Solicit implicarea directă și personală în situația privind aprovizionarea Republicii Moldova cu apă. Sunt sigur că administrația ucraineană, împreună cu cetățenii de acolo, nu vor admite ca locuitorii Republicii Moldova să rămână fără apă”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a argumentat că în Chișinău funcționează instituții medicale, sociale și alte obiective strategice, iar o eventuală criză a apei ar putea avea consecințe grave.

„Fac un apel la ajutor și o spun sincer. Cu regret, nu am încredere în administrația de la Chișinău, deoarece nu o consider capabilă să gestioneze această situație”, a afirmat edilul.

Totodată, Ion Ceban și-a exprimat convingerea că Ucraina va răspunde solicitării, amintind că municipiul Chișinău și cetățenii Republicii Moldova au oferit sprijin refugiaților ucraineni încă de la începutul războiului.