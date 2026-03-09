Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției, dat afară din PAS. Acesta este vicepreședinte al raionului Hâncești

Ludmila Vartic, o educatoare din Hîncești, a murit după ce a căzut în gol de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău. Femeia de 38 de ani, care locuia în apartamentul mamei, ar fi fost supusă ani la rând violenței și abuzurilor din partea soțului său, Dumitru Vartic, membru PAS și vicepreședinte al Consiliului Raional Hîncești, susține Coaliția Națională „Viața fără Violență”. Organizația afirmă că moartea acesteia ar fi rezultatul unui abuz continuu. Reprezentanții Poliției au declarat că investighează însă cazul sub aspectul unui posibil suicid.

Coaliția Națională „Viața fără Violență” a anunțat într-o postare pe Facebook că, noaptea trecută, a fost informată despre moartea unei femei pe nume Ludmila, despre care spune că ar fi fost victima violenței domestice. Potrivit organizației, femeia ar fi fost supusă în mod repetat abuzurilor din partea soțului său.

Reprezentanții coaliției afirmă că Ludmila ar fi fost agresată, înșelată și umilită în mod constant, iar accesul la proprii copii i-ar fi fost limitat. În cele din urmă, spun aceștia, femeia ar fi rămas fără locuință, fără sprijin și fără siguranță.

„Moartea Ludmilei nu a fost un accident. A fost rezultatul unui abuz continuu, umilință și control”, se arată în comunicatul organizației.

Ofițerul de presă a IGP ne-a comunicat că poliția investighează cazul sub aspectul unui posibil suicid. Femeia a lăsat un bilet de adio. Pe trupul ei nu au fost găsite urme de moarte violentă. Conform oamenilor legii, cel puțin în ultimii cinci ani, nu a parvenit nicio plângere sau alte aspecte legate de violență în această familie.

Pe 7 martie, bărbatul acuzat de abuz a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care deplânge moartea soției sale și cere „liniște, discreție și înțelegere”. Postarea ar fi fost ștearsă ulterior.

Echipa TV8.md a cerut o reacție la acuzații din partea lui Dumitru Vartic, dar nu am primit un răspuns deocamdată.

Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie s-a autosesizat în cazul tragediei de la Hîncești.

Instituția anunță că a cerut informații de la mai multe autorități pentru a clarifica toate circumstanțele cazului și pentru a vedea cum au intervenit instituțiile responsabile. Solicitări au fost trimise către Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, inclusiv către structurile teritoriale de asistență socială, Procuratura Generală, dar și către autoritățile publice locale din Hîncești și din sectoarele Botanica și Râșcani ale capitalei.

Într-un comentariu pe Facebook, deputata PAS, Veronica Briceag, a răspuns unor critici:

„Și ce dacă e de la PAS? Peste 15.000 de oameni sunt în PAS. Fiecare e stăpân pe mintea și acțiunile sale, iar dacă este implicat va răspunde pentru faptele sale. Noi vom urmări să fie corectitudine indiferent de culoarea politică”.

În vara anului 2024, în legislația Republicii Moldova a fost introdusă noțiunea de „femicid”. Femicidul nu înseamnă doar omorul direct al unei femei de către un bărbat, ci și situațiile în care violența continuă, amenințările și abuzul psihologic, combinate cu lipsa protecției instituționale, împing o femeie într-un punct fără ieșire.

Coaliția Națională „Viața fără Violență” susține că a solicitat în repetate rânduri autorităților ca sprijinul pentru femeile victime ale violenței să fie „real, accesibil și egal pentru toate”, iar protecția acestora să nu depindă de statutul agresorului sau de reacția individuală a funcționarilor.