Dumitru Vartic confirmă: Scrisoarea de adio publicată online îi aparține soției sale

Dumitru Vartic a confirmat că scrisoarea de adio atribuită Ludmilei Vartic, care a apărut în spațiul public, a fost scrisă de soția sa.

Potrivit lui Dumitru Vartic, documentul face parte din materialele dosarului penal deschis în acest caz.

„În legătură cu scrisoarea de adio care circulă în spațiul public, inclusiv pe un canal de Telegram, am fost contactat de zeci de persoane și de unele instituții mass-media pentru a confirma sau infirma veridicitatea acesteia. În condițiile în care acest document a devenit public, confirm că scrisoarea a fost scrisă de soția mea și se regăsește anexată la materialele dosarului penal. Totodată, precizez că nu cunosc cine a făcut public acest document”, a scris Dumitru Vartic.

Imagini cu scrisoarea scrisă de mână au apărut recent pe internet, fiind publicate pe Facebook de medicul Mihai Stratulat. Documentul conține mai multe pasaje în care femeia descrie stări de suferință, epuizare și dezamăgire profundă.

După apariția imaginilor cu scrisoarea, numeroși utilizatori au pus sub semnul întrebării autenticitatea documentului. Unii au sugerat că scrisoarea ar putea fi dictată sau scrisă sub presiune, în timp ce alții au cerut efectuarea unei expertize grafologice pentru a stabili dacă scrisul aparține cu adevărat femeii.

Poliția a declarat anterior că nu confirmă și nici nu infirmă autenticitatea documentului, precizând că acesta constituie probă într-un dosar penal aflat în examinare și nu poate fi făcut public sau comentat în afara cadrului procesual.

Știri.md amintește că Ludmila Vartic, fostă educatoare la Grădinița „Andrieș” din Hâncești și mamă a două fetițe, a murit pe 3 martie 2026 după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din Chișinău, unde locuia împreună cu mama sa. Cazul este investigat de autorități pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

Moartea femeii a provocat reacții dure în spațiul public, mai multe organizații pentru drepturile omului declarând că nu exclud ipoteza unei posibile determinări la suicid, în contextul unor presupuse episoade de violență în familie.