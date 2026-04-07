După o aluzie a lui JD Vance, ce spune Casa Albă despre varianta ultimă împotriva Iranului: arma nucleară

Casa Albă a negat marți, categoric, că afirmația vicepreședintelui JD Vance despre operațiunile militare din Iran ar fi conținut vreo sugestie privind utilizarea armei nucleare de către SUA într-un atac asupra Republicii Islamice Iran, informează AFP.

După ce Vance a afirmat că forțele americane dispun de instrumente pe care „până acum nu au decis să le folosească”, iar apoi a urmat un ultimatum dramatic al președintelui Donald Trump, Casa Albă a scris, într-o postare pe rețeaua de socializare X: „Absolut nimic din ce a spus vicepreședintele aici nu «sugerează» acest lucru, bufoni ce sunteți.”

Postarea Casei Albe a fost un răspuns la un mesaj publicat pe un cont asociat cu fosta vicepreședintă Kamala Harris, mesaj în care se afirma că Vance a sugerat, într-un discurs, că Trump „ar putea folosi arme nucleare”.

„JD Vance persistă și confirmă după noul mesaj al lui Trump în care spune că «o întreagă civilizație va muri în această seară» și sugerează că Trump ar putea folosi arme nucleare”, scria în mesajul la care a răspuns Casa Albă.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Mai devreme în cursul zilei, în timpul vizitei sale din Ungaria, vicepreședintele JD Vance a spus că Statele Unite dispun de „mijloace pe care până acum nu au decis să le folosească” împotriva Iranului, dar s-a arătat „încrezător” că negocierile vor evita utilizarea acestora.

„Statele Unite și-au îndeplinit în mare măsură obiectivele militare”, le-a spus Vance reporterilor în Ungaria, precizând că „vor avea loc multe negocieri” până când expiră ultimatumul stabilit de SUA, în cursul nopții de marți spre miercuri.

„Ei trebuie să știe că avem instrumente la dispoziție pe care până acum nu am decis să le folosim. Președintele Statelor Unite poate decide să le folosească și va decide să le folosească dacă iranienii nu își schimbă comportamentul”, a adăugat JD Vance în discursul său.

Cea mai nouă amenințare a lui Trump

Liderul de la Casa Albă a lansat marți cea mai dură amenințare la adresa Iranului, pe fondul ultimatumului adresat regimului de la Teheran.

Donald Trump a avertizat din nou Iranul să încheie un acord, afirmând că „o întreagă civilizație va pieri în această seară” dacă nu se ajunge la înțelegere care să capăt conflictului.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla. Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE? Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a Lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit. Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, a scris Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.