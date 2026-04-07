De 4 ori mai bogați într-un an: Cum a crescut averea familiei ministrului Culturii

Anul 2025 a fost unul deosebit de profitabil pentru familia bugetarilor Cristian Jardan și Aurica Jardan. Potrivit declarației de avere, veniturile lor cumulate au ajuns la aproape 4,3 milioane de lei, de aproximativ patru ori mai mult decât în anul precedent, când familia ministrului Culturii declara puțin peste 1,3 milioane de lei.

Și veniturile din salarii, onorarii și compensații au crescut, de la puțin peste 1 milion de lei în 2024 la circa 1,26 milioane de lei în 2025.

Cea mai mare parte a banilor provine însă din vânzarea unui apartament. Soții Jardan au obținut aproximativ 2,9 milioane de lei pentru un imobil de circa 78 de metri pătrați. Cel mai probabil, este vorba despre locuința pe care o dădeau anterior în chirie deputatei PAS Ersilia Qatrawi. Din chirie, familia a încasat în 2025 suma de 42.000 de lei, mai puțin decât în 2024, când veniturile ajungeau la 70.800 de lei.

În același an, familia a cumpărat un teren pentru construcții de 0,12 hectare, pentru care a plătit aproape 773.000 de lei, deși valoarea de piață ar fi de circa două ori mai mare.

Declarația de avere mai include o casă de 166,5 metri pătrați, estimată la aproximativ 3,5 milioane de lei, bun dobândit prin moștenire.

Totodată, familia și-a extins și parcul auto. Soții Jardan au achiziționat un Volvo XC60 2019, în valoare de circa 500.000 de lei, pe lângă un Hyundai Tucson cumpărat anterior cu 388.260 de lei.

Înainte de a deveni ministru al Culturii, în noiembrie 2025, Cristian Jardan a activat în calitate de consilier pe comunicare în cabinetul premierului Dorin Recean. Soția sa, Aurica Jardan, este din 2021 consilier în cadrul cabinetului președintelui Parlamentului.