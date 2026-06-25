După tragedia de la Sângerei, siguranța polițiștilor pe trasee va fi revizuită

Ministerul Afacerilor Interne va revizui procedurile de intervenție ale polițiștilor care activează pe drumurile naționale, după accidentul tragic produs marți după-amiază în apropierea satului Grigorăuca, raionul Sângerei, în urma căruia doi polițiști și-au pierdut viața.

Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, care a declarat că instituția va analiza măsurile de siguranță aplicate în astfel de situații, pentru a reduce riscurile la care sunt expuși oamenii legii.

„Polițiștii erau pe acostament și, ca urmare a acestui accident tragic, vom revizui procedurile interne astfel încât, în eventualitatea unor cazuri similare, impactul și șocul să fie mai mici. Ne dorim să reducem riscurile asociate accidentelor soldate cu decese sau traumatisme grave”, a declarat șefa MAI.

Subiectul a fost abordat și în cadrul ședinței Guvernului de miercuri. Premierul Alexandru Munteanu a cerut conducerii MAI să reanalizeze protocoalele și procedurile de intervenție aplicate pe trasee.

„Am privit cu consternare accidentul produs. Am comparat cu ceea ce se întâmplă în alte țări, în condiții de iarnă sau polei. De regulă, unul dintre polițiști monitorizează traficul, iar poziționarea mașinii de serviciu oferă o protecție suplimentară. Mi s-a părut că cei doi tineri au fost foarte vulnerabili în fața impactului. Sigur, a fost și o coincidență tragică, dar cred că poziționarea mașinii ar fi trebuit să fie mai precaută”, a declarat premierul.

Șeful Executivului a sugerat că autospeciala de serviciu ar fi putut fi utilizată ca obstacol de protecție pentru agenții care întocmeau procesul-verbal.

„M-am gândit chiar că mașina putea fi întoarsă. Înțeleg că băieții stăteau la capota din spate și pregăteau un proces-verbal, fiind concentrați asupra altor activități, ceea ce i-a făcut foarte vulnerabili. Dacă mașina era poziționată diferit, șocul putea fi amortizat. Aveți experți, există experiență internațională și cred că trebuie să învățăm să minimizăm riscurile pentru colegii noștri”, a adăugat Alexandru Munteanu.

Autoritățile urmează să analizeze practicile internaționale și să propună modificări ale procedurilor operaționale pentru a spori siguranța polițiștilor aflați în misiune pe drumurile publice.

Accidentul s-a produs pe 23 iunie, pe traseul R6, în apropierea satului Grigorăuca, raionul Sângerei. Cei doi polițiști ai Inspectoratului Național de Securitate Publică documentau un șofer pe acostament, în apropierea autospecialei de serviciu, când au fost loviți de un automobil.

Șoferul implicat în accident ar fi adormit la volan.

Polițiștii au fost transportați în stare extrem de gravă la spital, însă ulterior au decedat.

Bărbatul de 51 de ani a fost reținut după producerea accidentului, iar procurorii cer arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.