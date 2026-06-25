FlyOne trebuie să-și schimbe structura de control în 90 de zile

Compania aeriană FLYONE trebuie să-și schimbe structura de control în termen de 90 de zile, după o decizie adoptată de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS).

Consiliul a decis, în ședința din 22 iunie, să refuze aprobarea investițiilor realizate de companie într-un domeniu considerat important pentru securitatea statului. Totodată, Consiliul a aplicat clauza de schimbare a controlului, ceea ce presupune modificarea structurii prin care este controlată compania.

Decizia a fost luată după o procedură de examinare care a durat aproximativ 11 luni. În această perioadă, autoritățile au analizat modul în care FLYONE și-a desfășurat activitatea într-un sector care utilizează infrastructură critică a statului.

Respectiv, companiei i-au fost solicitate în repetate rânduri informații și documente despre structura investițiilor, beneficiarii efectivi și tranzacțiile financiare dintre FLYONE Moldova și compania afiliată FLYONE Armenia. Consiliul susține că o parte dintre informațiile cerute nu au fost prezentate integral.

În cadrul examinării au fost analizate și informații despre posibile legături între persoane asociate celor două companii și persoane aflate sub incidența sancțiunilor internaționale. Aceste circumstanțe au fost incluse printre elementele evaluate la adoptarea deciziei.

Zborurile continuă

CEIISS precizează că măsura nu presupune suspendarea activității companiei și nici retragerea actelor permisive. FLYONE va continua să opereze cursele programate și să-și respecte obligațiile față de pasageri, parteneri și alți agenți economici. Pentru pasageri nu există, la această etapă, modificări imediate.

Consiliul subliniază că decizia vizează exclusiv controlul investițiilor într-un sector important pentru securitatea statului și nu afectează continuitatea serviciilor prestate de companie.

FLYONE este în prezent cea mai mare companie aeriană low-cost din Republica Moldova, având sediul central și baza principală operațională pe Aeroportul Internațional Chișinău. Înființată pe 28 martie 2016, compania s-a extins rapid, ajungând să dețină o filială activă și în România (FLYONE Airlines) și o subsidiară în Armenia (FlyOne Armenia).

Din anul 2022, este membră cu drepturi depline a Asociației Internaționale a Transporturilor Aeriene (IATA). Compania conectează Chișinăul direct cu numeroase orașe europene și din Orientul Mijlociu, cum ar fi Baku, Dublin, Lisabona, Paris, Londra sau Tel Aviv.