„E iadul, iadul adevărat”. Cum merg voluntarii ruși să lupte în Ucraina

În fiecare săptămână, Rusia trimite în Ucraina mii de oameni înarmați, Moscova îi numește voluntari. După cum a devenit cunoscut BBC, acum sunt detașamentele formate din voluntari care luptă în cele mai active sectoare ale frontului. În același timp, pregătirea noilor recruți înainte de trimitere durează doar trei până la șapte zile.

„În aprilie, m-au sunat de la biroul militar de înregistrare și înrolare și s-au oferit să merg ca voluntar. Ei spun că salariul este de la 130 de mii, asigurarea completă a hranei, uniformă, iar călătoria este gratuită, adică nu trebuie să cheltuiești bani pe drum. Dar, cel mai important, au promis că vor ajuta la plata împrumuturilor”, spune DmitrIE (nume schimbat din motive de securitate), care locuiește într-un orășel din Urali.

Potrivit lui Dmitrie, el și colegii săi, cu care au luptat în Cecenia la începutul anilor 2000, au primit apeluri de la biroul militar de înregistrare și înrolare „deja de trei sau patru ori”. A ignorat mai multe apeluri, dar apoi s-a interesat, pentru că și-a pierdut slujba cu jumătate de normă, iar fără el a devenit dificil să plătească împrumutul.

„În fața mea, unul a căzut cu accident vascular cerebral”

Acum, rușii voluntari intră în războiul din Ucraina prin trei moduri:

prin semnarea unui contract pe termen scurt cu Ministerul Apărării

ajungând în Cecenia și semnat un contract de trei luni cu Garda Rusă de acolo

prin semnarea unui contract cu formațiunile armate ale autoproclamatelor DPR și LPR (această cale este rar aleasă, deoarece salariul unui militar în Donețk și Luhansk este mult mai mic decât în ​​Rusia.

Despăgubirea în caz de rănire sau deces este, de asemenea, mai puțin.

De asemenea, în război se poate de pătruns, prin obținerea unui loc de muncă în așa-numitul „PMC Wagner”, dar acești oameni pot fi numiți mai degrabă militari profesioniști decât voluntari.

Lui Dmitrie,, opțiunea de a trece prin Ministerul Apărării i s-a părut mai ușoară și mai de încredere decât ceilalți. Mulți aleg această cale, deoarece biroul de înregistrare și înrolare militară este întotdeauna situat în apropiere și nu este nevoie să cheltuiți bani și timp într-o călătorie în alt oraș sau chiar într-o regiune.

„Ei bine, m-am dus. Acceptat fără examen medical. Aparent, trebuie să conducă planul de expediere mai repede, așa că nu există timp pentru verificări și examinări medicale. Au adunat pe toți în câteva zile, au fost luați. Au ajuns noaptea la unitate. Dimineața m-au îmbrăcat: berete, uniformă, din echipament mi-au dat o geantă tip sovietic, un prosop de vafe, un săpun și lenjerie sovietică. Sigiliul meu a fost: 1960 ”, continuă Dmitrie.

Potrivit acestuia, chiar și atunci, a avut primele îndoieli dacă să meargă mai departe.

„Grămezi de arme, toate bune, în ulei. De asemenea, patrone. Dar aici se termină plusurile. E mizerie la terenul de antrenament, ofițerii sunt *** pe noi (nu-mi pasă). Nu există pregătire în tactică, nu există mobilizare a personalului. Eram deja în stare de șoc. Unii nu prea țineau mitraliera în mâini, nu vedeau tancurile în viață și urmau să intre în război în câteva zile. Este necesar să spargi, să tragi în tren, cum e? Banal, dar chiar și beretele noi sunt frecate, este necesar să se răspândească, bătături sunt deja în a doua zi. Știind asta, am venit cu ale mele, dar toată lumea a fost forțată să intre în ce i s-a dat”.

De la începutul lunii martie, Ministerul rus al Apărării a postat mii de locuri de muncă disponibile pe site-uri populare de căutare de locuri de muncă precum HeadHunter. La intrările și în transportul public din multe orașe rusești au apărut anunțuri care ofereau încheierea unui contract pe termen scurt cu armata rusă.

Pentru multe regiuni în care nu există lifturi sociale, serviciul militar în baza unui contract este aproape singura modalitate de a câștiga bani. De exemplu, biroul de înrolare militară din Nijnekamsk promite voluntarilor o indemnizație bănească în valoare de 200.000 de ruble pe lună. Acesta este de cinci ori mai mare decât salariul mediu din oraș. Oamenii fără experiență reală de participare la ostilități răspund și ei la propunerea Ministerului Apărării.

Potrivit lui Dmitrie, la punctul de adunare din Rostov, unde a ajuns, majoritatea voluntarilor erau persoane cu vârsta de peste 45 de ani. Nu toți erau sănătoși.

„Desigur, îi înțeleg pe acești pensionari. Au venit acolo pe patriotism. Dar mulți au o burtă, jumătate în pahare [cu dioptrii] la minus cinci sau mai mult. Cu mine, un țăran a căzut pe linie cu o lovitură. În general, m-am uitat la toate și mi-am dat seama că acesta este într-adevăr un bilet dus dus.”

După ce a petrecut trei zile în unitate, Dmitrie a decis să se întoarcă acasă.

„Până atunci, nu semnasem încă niciun contract. Prin urmare, când eram aliniați pentru filmări, pur și simplu am refuzat. Și alți cinci oameni cu mine au ieșit din rând. E doar *** (nebunie), ce dracu sunt glumele astea,” spune el.

Bărbații care au rămas în lagăr, potrivit lui Dmitrie, au fost transferați în Ucraina o zi mai târziu și apoi au luat parte la luptele pentru Izium.

„Suntem în legătură cu un tip. A trâmbițat timp de o lună, a fost rănit, s-a întors. Spune că a fost dificil, că abia a supraviețuit. Băieții voluntari care au venit prin Grozni au ajutat. Păreau să aibă cursuri bune acolo de medicină tactică, plus truse de prim ajutor sensibile. Așa că l-au înfășurat și l-au scos afară. Altfel, ar fi sângerat până la moarte”.

Drum prin Cecenia

Autoritățile cecene distribuie în mod activ videoclipuri și rapoarte despre pregătirea voluntarilor pe baza Universității Ruse a Forțelor Speciale pe rețelele sociale. Ei promit furnizarea completă de echipamente și alimente și chiar o rambursare pentru călătoria la Grozni.

„Nu am putut trece prin consiliul de draft. Am 48 de ani, nu am servit în armată din cauza unei răni la mână. Am văzut că există șansa să trec prin Cecenia și am luat foc. Am ajuns la Grozni, am fost la primărie și am spus că vreau să merg la război ca voluntar. Am fost dus la Gudermes”, spune Aleksei (numele schimbat din motive de securitate).

În Gudermes se întinde baza Universității Ruse a Forțelor Speciale, o instituție de învățământ privată creată la inițiativa lui Ramzan Kadyrov pentru a pregăti ofițerii forțelor speciale. Echipa de instructori universitari este condusă de fostul ofițer al forțelor speciale FSB „Alpha” Daniil Martinov. După cum a putut stabili BBC, omul cu vocea lui Martinov a fost implicat timp de câteva luni în pregătirea unui plan detaliat pentru invadarea Ucrainei.

„Pregătirea la universitate pentru forțele speciale merge foarte bine, instructorii sunt puternici. Treziți-vă dimineața, micul dejun și activități pe tot parcursul zilei. Cum să te târăști, cum să tragi din diferite poziții, cum să schimbi rapid magazinul, ce să faci dacă cartușul este blocat. Ei au învățat și cum să tragi cu un lansator de grenade. Lecțiile tactice sunt neprețuite. Mi-am amintit mai târziu toate acestea când lucram în sat ”, spune Alexei.

Pe lângă exercițiile tactice și antrenamentul la foc, se desfășoară și exerciții ideologice cu voluntari.

„Ni s-au arătat documente secrete. Au vorbit despre pregătirea unui atac asupra Donbassului și a Rusiei. Deci, dacă Putin nu ar fi început această operațiune, orașele noastre ar fi fost în flăcări”, este sigur Aleksei.

Cel mai probabil, vorbim despre documentul de șase pagini al Gărzii Naționale a Ucrainei publicat de Ministerul rus al Apărării în martie. Ordinul, a cărui autenticitate nu poate fi verificată, se referă la organizarea unor exerciții de coordonare a luptei pentru unele unități ale Gărzii Naționale a Ucrainei la o bază din regiunea Lviv, lângă granița cu Polonia. În document nu se menționează o ofensivă împotriva Donbass-ului sau Rusiei, dar aceasta a fost menționată frecvent de instituția rusă de apărare și mass-media de stat rusă în timpul primei faze a invaziei Rusiei în Ucraina.

Pregătirea lui Aleksei și a colegilor săi (aproximativ 200 de persoane în total) pentru plecarea în Ucraina a durat 10 zile. El a ajuns la Gudermes la începutul lunii mai, iar deja pe 15 mai se afla în prima linie în regiunea Lugansk din Ucraina. La sfârșitul lunii mai, perioada de pregătire a voluntarilor din Gudermes a fost scurtată, acum durează doar o săptămână.

„Normal, cred. Există suficient timp cu astfel de instructori. Ei oferă cunoștințe reale pentru luptă, fără apă. Totul a fost la îndemână și m-a ajutat foarte mult”, spune Alexei.

Experții militari nu sunt de acord cu Alexei. Experții notează că 7 sau 10 zile de antrenament pot fi suficiente doar pentru a actualiza abilitățile celor care au deja experiență de luptă. Pentru comparație, înainte de a fi trimiși în Afganistan, soldații conscriși au fost antrenați în URSS timp de aproximativ 4-6 luni.

„Acolo e iad, iad adevărat”

În Gudermes, Aleksei și alți voluntari care au venit cu el au semnat un contract de trei luni cu Garda Națională. După aceea, batalionul lor a fost transferat la Lugansk.

„Când am ajuns, a fost un iad, un iad adevărat. Cu mine în batalion erau tipi care au luptat în Siria. Ei *** [au fost foarte impresionați]. Ei au spus că în Siria nu a fost nici măcar aproape de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Obuzele sunt aprige și luptele sunt grele”.

Alexei a primit prima rană în timpul prinderii lui Rubizhne.

„Ucrainenii, desigur, au totul bine gândit în materie de tehnologie. Așa că am intrat în foc, ne întindem, ridic capul – mă uit, deasupra noastră atârnă un elicopter și cu ajutorul lui, se pare, corectează focul. Când bombardamentul s-a terminat, am alergat să ne schimbăm poziția, așa că acest elicopter a zburat după noi și în curând am fost concediați din nou. Apoi am fost șocat pentru prima dată”, spune Aleksei.

Cel mai greu i-a fost de curăţat satele mici pe drumul spre Severodonetsk.

„Am intrat în sat aproape fără luptă. Ba chiar s-au bucurat. Ucrainenii s-au retras în pădure. Dar apoi a început. Pur și simplu am fost arși de mine și „grindină” [lansatoare de rachete multiple]. Este chiar înfricoșător. Mai erau oameni în sat – mai ales bunici. Am intrat într-o casă, le-am spus: „Ieșiți de aici, ei trag aici”. Dar ei au răspuns, spun ei, de ce să plecăm, ei au locuit în acest sat toată viața. Și apoi o mină a zburat în această casă și au ars”, spune Aleksei.

Potrivit lui Aleksei, plutonul, în care venea de la Gudermes, era aproape constant în frunte.

Detașamentele de voluntari care au semnat contracte pe termen scurt cu Ministerul Apărării și Garda Rusă, împreună cu luptătorii așa-numitului „PMC Wagner”, sunt acum principalele forțe de asalt ale Rusiei pe front, potrivit două surse BBC care se află în fruntea luptei de partea rusă.

Potrivit unor surse, unitățile armatei încearcă acum să salveze, deoarece multe dintre ele au suferit deja pierderi grele în primele luni de luptă din Ucraina.

Observațiile surselor noastre sunt confirmate și de datele pe care BBC le-a primit pe baza unei analize a pierderilor confirmate ale personalului militar rus.

Mor ei mai des decât alții?

Din 20 iunie, pe baza surselor deschise BBC, sunt cunoscute numele a cel puțin 155 de voluntari ruși care au murit în Ucraina. Deși până în luna mai, presa rusă nu a menționat deloc decesele voluntarilor.

Datele culese de BBC împreună cu Mediazona (recunoscută în Rusia drept „agent media-străin”) și o echipă de voluntari nu reflectă nivelul real al pierderilor, întrucât ne bazăm doar pe rapoartele de deces confirmate public. Dar informațiile acumulate ne permit să înțelegem și să analizăm ce se întâmplă cu armata rusă în timpul războiului.

Numărul voluntarilor morți crește rapid – în fiecare săptămână se raportează moartea a încă 30-40 de persoane. Atât de multe ori nu raportați moartea nici unei alte categorii de personal militar.

Totodată, 57% dintre voluntarii morți sunt persoane de peste 40 de ani (25 de persoane au mers la luptă având peste 50 de ani). Acest lucru este semnificativ diferit de dinamica pierderilor din alte categorii ale armatei ruse – acolo 47% din pierderile stabilite sunt în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani.

Aleksei a refuzat să vorbească despre pierderile din unitatea sa, invocând legile din timpul războiului. El însuși a ieșit din acțiune la începutul lunii iunie, după ce un obuz de tanc a explodat lângă el.

Acum este în tratament într-unul dintre spitalele din Sankt Petersburg și vrea să revină la serviciu. Adevărat, previziunile medicilor sunt dezamăgitoare. După trei comoții, auzul în urechea dreaptă a lui Alexei poate să nu fie restabilit. De asemenea, nu există nicio certitudine că va fi posibilă restabilirea mobilității brațului drept – unul dintre nervii importanți a fost întrerupt de un fragment dintr-un proiectil.

„Cel mai greu este durerile de cap cele mai puternice. Eu aproximativ nu dorm greu. Dar sunt mereu vesel. Medicii spun că psihicul meu a devenit foarte supraîncărcat. Niște pastile prescrise, dar nu vreau să le beau”, spune Alexei. „Nu. Nu știu încă ce voi face mai departe, ce voi face. Tot timpul îmi amintesc de luptele noastre, cum au fost acolo. Capul meu este încă acolo.”

