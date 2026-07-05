Spectacol de artificii în centrul Chișinăului cu ocazia Zilei Independenței SUA

Cei 250 de ani de la proclamarea independenței SUA au fost sărbătoriți și în Republica Moldova printr-un spectacol de artificii și mai multe instituții iluminate în culorile drapelului Statelor Unite ale Amercii.

„Ce mod spectaculos de a sărbători 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii alături de cetățenii Republicii Moldova. Spectacolul uluitor de artificii de aseară deasupra unui splendid iluminat Arc de Triumf a fost un omagiu de neuitat adus prieteniei durabile dintre Statele Unite și Republica Moldova”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială a Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.

De asemenea, diplomații au transmis mulțumiri edilului Ion Ceban și Primăriei orașului Chișinău „pentru că au făcut acest lucru posibil”.

„Mulțumim, Chișinău! La mulți ani de legături puternice și valori comune înainte”, au mai declarat reprezentanții Ambasadei SUA la Chișinău.

Menționăm că Statele Unite ale Americii sărbătoresc Ziua Independenței pe 4 iulie, unul dintre cele mai importante evenimente naționale ale țării. În această zi, SUA marchează 250 de ani de la adoptarea Declarația de Independență a Statelor Unite, document prin care cele 13 colonii britanice și-au proclamat independența față de Regatul Marii Britanii, în 1776.