Elena Dragalin, despre viitorul prim-ministru: Va fi un al treilea candidat, de formă

Mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Elena Dragalin, a comentat procesul de desemnare a viitorului prim-ministru, afirmând că niciunul dintre candidații susținuți de cele „două grupări din PAS” nu va ajunge în funcție.

„Pariurile sunt legale în Moldova? Dacă da, eu sunt gata să pun pe faptul că nu va trece candidatul nici uneia dintre cele două grupări mari din PAS”, a scris Elena Dragalin pe rețelele sociale.

Potrivit ei, în cele din urmă ar urma să fie desemnat „un al treilea” candidat.

„O să treacă un al treilea, care va fi de formă, iar ei vor câștiga timp”, a mai afirmat Elena Dragalin.

Amintim că premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, în care oficialul a precizat că a acceptat funcția cu responsabilitate și cu convingerea că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

La scurt timp, președintele R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat că a luat act de cererea de demisie a prim-ministrului și i-a mulțumit pentru faptul că și-a asumat responsabilitatea de a conduce Guvernul într-o perioadă complicată, când erau necesare reforme și restructurări importante.