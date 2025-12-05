Social

Ploi slabe și temperaturi negative. Cum va fi vremea în weekend

Photo of Timpul.md Timpul.md5 decembrie 2025
0 0

Serviciul Meteorologic de Stat anunță, pentru perioada 6–8 decembrie, cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi, în general, fără precipitații, însă pe 7 decembrie sunt posibile izolat ploi slabe.

Totodată, vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată.

De asemenea, temperaturile se vor situa, în orele nopții, între −2°C și +3°C, iar pe parcursul zilei vor fi între +1°C și +7°C.

Cuvinte cheie
Photo of Timpul.md Timpul.md5 decembrie 2025
0 0
Photo of Timpul.md

Timpul.md

Comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *