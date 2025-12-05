Ploi slabe și temperaturi negative. Cum va fi vremea în weekend

Serviciul Meteorologic de Stat anunță, pentru perioada 6–8 decembrie, cer predominant noros pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi, în general, fără precipitații, însă pe 7 decembrie sunt posibile izolat ploi slabe.

Totodată, vântul va sufla din nord-est, cu intensitate slabă până la moderată.

De asemenea, temperaturile se vor situa, în orele nopții, între −2°C și +3°C, iar pe parcursul zilei vor fi între +1°C și +7°C.