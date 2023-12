Noul capitol al tranziției energetice: ecuația pe care Grecia trebuie să o rezolve în 2024

Grecia se află la un moment de cotitură în tranziția sa energetică. Progresul surselor de energie regenerabilă (SRE) continuă fără încetare. Etapele de referință sunt acum cunoscute: suntem printre primele țări din lume în ceea ce privește pătrunderea solară și eoliană în energie electrică, ponderea surselor regenerabile a atins aproape 50% din generarea de energie electrică, dezignitizarea continuă, în timp ce batem constant recorduri pentru ore sistemul nostru se bazează exclusiv pe RES,anunță energypress.gr. Acest succes creează un nou punct de plecare pentru 2024. În anii precedenți scopul nostru a fost să atragem investiții în SRE. Acum interesul investițional depășește cu mult capacitatea pieței de a-l absorbi. Problema acum este cum să se asigure stabilitatea unui sistem dominat de SRE. Setul de instrumente de care are nevoie o țară pentru a atinge 50% din producția din SRE nu este același cu cel necesar pentru 80% (care este ținta noastră pentru 2030).

Deci avem nevoie de un nou amestec de tehnologii, servicii și politici. Opțiunile sunt mai mult sau mai puțin clare: baterii, stocare prin pompare și răspuns la cerere pentru a echilibra sistemul zilnic, hidro și gaze naturale pentru a echilibra săptămânal și lunar, parcuri eoliene offshore care vor aduce o producție mai previzibilă și interconexiuni internaționale. că vor lucra la toate nivelurile de echilibrare. Tarifele exacte ale fiecărei soluții vor fi determinate de piață – dar aceasta este imaginea de ansamblu.

Acest nou sistem are condiții prealabile. Am dublat deja investițiile în rețelele electrice, recuperând o parte din terenul pierdut în deceniul de criză financiară. Investim în reziliență și digitalizare – și mai ales în contoare inteligente. Scopul nostru general este un cadru de piață care (a) sporește concurența, (b) încurajează investițiile în generare și stocare, (c) împarte costurile și beneficiile în mod echitabil între investitori și stat și (d) asigură adecvarea sistemului la cel mai mic cost. către consumator. Ni se cere să rezolvăm această ecuație în 2024.

Epoca cablurilor Între timp, harta energetică a Europei de Sud-Est continuă să se schimbe. În ultimii ani, ne-am valorificat poziția geografică pentru a juca un rol esențial pe piața gazelor naturale. Am investit în conducte și alte infrastructuri pentru a trimite gaze în Balcani și Italia. 2024 ne găsește în centrul evenimentelor regionale. Totuși, trebuie să privim și spre viitor. Tranziția energetică este un concept pe care fiecare public îl înțelege diferit, dar cu siguranță implică peste tot două tendințe: trecerea la surse regenerabile precum soarele și vântul și înlocuirea treptată a combustibililor fosili cu electricitate. În acest sistem, Grecia are un avantaj competitiv. Și pentru a profita la maximum de ea, trebuie să se pregătească pentru noua era care vine – era cablurilor. Accentul nostru pe interconexiunile internaționale de energie electrică are sens. Pe termen lung, și mai ales când vom folosi potențialul eolian al Mării Egee, țara noastră va avea surplus de energie. Vom exporta această energie cu cabluri (în timp, poate sub formă de hidrogen). Un astfel de sistem nu este construit într-o zi – este nevoie de timp. Și, desigur, aceste interconexiuni ne vor permite să importăm energie atunci când sursele regenerabile ale țării sunt sub performanțe. Cablurile sunt un câștig-câștig. Transport Reducerea rapidă a emisiilor generate de generarea de energie duce, de asemenea, la o altă etapă de hotar: transportul va depăși în curând generarea de energie ca cea mai mare sursă de emisii de CO 2 a țării. Așadar, atunci când vorbim despre decarbonizarea economiei grecești, atenția noastră ar trebui să se îndepărteze încet de producția de energie electrică și să se concentreze asupra celorlalte sectoare – în special transportul. Transportul cu emisii reduse este un capitol cu multe secțiuni. Un pilon cheie este, desigur, mobilitatea electrică – în combinație cu încărcătoare. Tendințele internaționale care fac mașina electrică din ce în ce mai competitivă față de cea convențională ajută la schimbarea flotei. Acum sperăm că suntem în era electrificării. Dar avem și utilizări specifice pentru care putem accelera tranziția: (a) trecerea navetiștilor urbani de la mașină la transportul public (b) consolidarea bicicletei ca mijloc de transport (și nu doar pentru agrement), (c) electrificarea mașinilor și motocicletelor de închiriat, în special în insule, (d) sectorul logistic din orașe și (e) transportul de coastă și porturile. Fiecare secțiune oferă oportunități de reducere a emisiilor.

