Edilul Comratului cere predarea obligatorie a limbii române în Găgăuzia

Primarul municipiului Comrat, Serghei Anastasov afirmă că autoritățile centrale trebuie să introducă obligativitatea studierii limbii române în toate instituțiile de învățământ din Autonomia Găgăuză.

Potrivit edilului, copiii din autonomie trebuie să învețe, în primul rând, limba maternă – găgăuza, dar cunoașterea limbii române este la fel de necesară pentru integrarea socială și profesională.

„A trebuit să fie implementată obligativitatea să învățăm și limba de stat, și limba maternă. Nu este normal ca un cetățean din Găgăuzia să nu cunoască limba română. Dar, în primul rând, trebuie să învețe limba natală, cea găgăuză. E grav că mulți găgăuzi nu-și cunosc limba”, a declarat Anastasov.

Primarul de Comrat a criticat lipsa de implicare a autorităților centrale în ultimii 20 de ani, ceea ce a dus la pierderea controlului asupra unor procese importante din autonomie.

„Multe lucruri trebuiau să fie sub controlul autorităților centrale. Chiar și după 2014, când am început să primim bani pentru dezvoltare de la UE, trebuia să fie sub controlul Republicii Moldova”, a spus edilul.

În opinia sa, consolidarea predării limbii române este cu atât mai necesară în contextul în care Republica Moldova are acum o șansă reală de aderare la Uniunea Europeană.

„R. Moldova are, în sfârșit, șansa să adere la Uniunea Europeană și să facă parte din lumea civilizată. Același lucru și-l doresc și majoritatea găgăuzilor, care vor să lucreze, să aibă salarii și pensii bune, să dezvolte țara”, a subliniat primarul de Comrat.

Acesta a mai adăugat că Republica Moldova trebuie să rămână fermă pe parcursul european.

„Din 1990 încoace, R. Moldova a mers ba la stânga, ba la dreapta. Stânga-dreapta deja de 30 de ani. În ultimii patru ani, R. Moldova a trecut pe linie dreaptă, înainte. Acum, noi trebuie să ne ținem de această cale, acest curs clar de dezvoltare”, a conchis Anastasov.