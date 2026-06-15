Edilul Ion Ceban a prezentat viziunea de dezvoltare a Chișinăului la un summit din Singapore

Primarul Capitalei, Ion Ceban, a participat la Summitul Global al Primarilor de la Singapore, unde a prezentat viziunea de dezvoltare a Chișinăului și a discutat despre planificarea urbană, utilizarea tehnologiilor moderne și provocările legate de păstrarea tinerilor și specialiștilor în Republica Moldova.

Într-o postare pe rețelele sociale, edilul a precizat că a vorbit despre Chișinău alături de primari și reprezentanți ai unor capitale precum Singapore, Jakarta, Melbourne, Viena și Berlin.

Potrivit lui Ion Ceban, Chișinăul are o viziune de dezvoltare pe termen lung și elaborează documente strategice care vor sta la baza dezvoltării orașului în următorii ani.

Primarul a menționat că unul dintre cele mai importante documente din acest portofoliu este noul Plan Urbanistic General, la care municipalitatea lucrează împreună cu parteneri din România și experți din Republica Moldova.

Potrivit acestuia, Planul Urbanistic General urmează să aibă o abordare dinamică, adaptată tehnologiilor noi și avansate, astfel încât să poată fi ajustat în funcție de necesități și circumstanțe.

Totodată, Ion Ceban a afirmat că viziunea de dezvoltare a Chișinăului trebuie să fie armonizată cu alte documente strategice, inclusiv Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și Planul de Acțiune pentru Oraș Verde.

Edilul a mai declarat că municipalitatea integrează activ soluții din domeniul tehnologiilor informaționale și al inteligenței artificiale pentru a dezvolta un oraș „cu adevărat locuibil”.

Referindu-se la finanțare și parteneriate, primarul a afirmat că administrația municipală nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează pentru implementarea proiectelor propuse.

În același timp, Ion Ceban a subliniat că una dintre principalele priorități ale administrației este identificarea unor modalități de a-i motiva pe tineri și pe ceilalți cetățeni să rămână în țară, în condițiile în care costul de oportunitate este redus în ceea ce privește angajarea, protejarea dreptului la muncă și posibilitățile de avansare în anumite domenii, iar prețurile și costul vieții au crescut de câteva ori în ultima perioadă.

Primarul a susținut că piața forței de muncă trebuie să devină mai atractivă pentru cetățenii Republicii Moldova prin salarii mai bune și condiții avantajoase de muncă, „dar nu în schimbul altor brațe de muncă aduse forțat și încadrate în toate domeniile”.

Totodată, edilul a criticat politica promovată la nivel de stat, pe care a calificat-o drept „discriminatorie și neincluzivă”, afirmând că aceasta determină plecarea specialiștilor peste hotare.