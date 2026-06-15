Șase persoane, inclusiv Irina Vlah, pe lista sancțiunilor UE pentru destabilizarea Moldovei

Uniunea Europeană a inclus încă șase persoane pe lista sancțiunilor pentru acțiuni care, potrivit Consiliului UE, au urmărit „destabilizarea, subminarea sau amenințarea suveranității, independenței și proceselor democratice din Republica Moldova”. Decizia a fost adoptată la 15 iunie și publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Printre persoanele sancționate se numără și lidera Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah.

Consiliul UE susține că Irina Vlah „a fost implicată activ în activități menite să destabilizeze procesele democratice din Republica Moldova înaintea alegerilor parlamentare din septembrie 2025” și că a efectuat vizite documentate la Moscova în 2025, împreună cu Victoria Furtună, unde ar fi primit „asigurări privind sprijinul pentru campanie și instrucțiuni de coordonare electorală”. De asemenea, UE afirmă că Irina Vlah a coorganizat un miting electoral plătit în iulie 2025 în sprijinul blocului politic „Patriotic”.

„După ce nu s-au adeverit suspiciunile de finanțare ilegală a Partidului Republican „Inima Moldovei”, în baza cărora candidații formațiunii au fost excluși din alegerile parlamentare din 2025, iar activitatea partidului a fost limitată, am solicitat conducerii UE să examineze gravele abuzuri antidemocratice ale PAS.

A venit și răspunsul – sancțiuni la nivel european. Asta e tot ce trebuie să știm despre UE, democrație și integrare europeană. Dar, lupta continuă și sunt sigură că, mai devreme sau mai târziu, adevărul va triumfa”, a comentat Irina Vlah.

Pe lista sancțiunilor a fost inclus și cetățeanul rus Anton Tregub, descris drept curator de la Moscova al Partidului „Moldova Mare”. Potrivit Consiliului UE, Anton Tregub ar fi coordonat strategia electorală și lista de candidați a formațiunii și ar fi discutat cu Victoria Furtună despre oferirea unor bunuri deținuților în schimbul voturilor.

Totodată, a fost sancționat cetățeanul rus Anton Usov, despre care Consiliul UE afirmă că a coordonat o campanie de influență prin intermediul unor structuri bisericești din Republica Moldova și că ar fi facilitat plăți prin canale rusești și colectarea sistematică a datelor personale ale credincioșilor.

Pe lista sancțiunilor mai figurează:

– Alina Juc, prezentată de UE drept coordonatoare într-o rețea de dezinformare legată de Ilan Șor;

– Iuri Vitneanski, membru al Partidului „Renaștere”;

– Ruslan Garbalî, lider al organizației teritoriale Vulcănești a Partidului „Renaștere”.

În urma noilor desemnări, sancțiunile UE privind acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova se aplică unui număr total de 29 de persoane și cinci entități. Persoanele incluse pe listă sunt supuse înghețării activelor și interdicției de intrare sau tranzit pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

Regimul de sancțiuni al UE pentru Republica Moldova a fost instituit în aprilie 2023, la solicitarea autorităților moldovene, și permite adoptarea de măsuri restrictive împotriva persoanelor și entităților considerate responsabile de acțiuni care amenință suveranitatea, independența, democrația, statul de drept, stabilitatea sau securitatea țării.