Educația pentru pace HWPL se răspândește în întreaga lume – următoarea destinație: Moldova

În timp ce educația pentru pace promovată de ONG-ul internațional HWPL (Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light) se răspândește la nivel global, următorul pas se îndreaptă către Republica Moldova.



Programul de educație pentru pace al HWPL are ca scop prevenirea conflictelor și disputelor, promovând prin educație valorile păcii, respectul pentru drepturile omului, înțelegerea reciprocă și capacitatea de mediere a conflictelor. O caracteristică importantă a programului este implicarea atât a elevilor, cât și a profesorilor, pentru a învăța și aplica principiile păcii.



Începând din 2017, educația pentru pace a fost implementată în 361 de instituții educaționale din 82 de țări, iar HWPL a semnat acorduri MOA și MOU cu 619 instituții din 89 de țări. În prezent, 1.704 profesori ai păcii din 65 de țări conduc acest program, iar în România activează 24 de astfel de profesori.



Școala „Ferdinand I” din România, țară vecină Republicii Moldova, a introdus educația pentru pace HWPL în 2021. În 2022, un profesor al acestei școli a absolvit cursul complet de formare a profesorilor păcii organizat de HWPL și, de atunci, predă elevilor principiile păcii, contribuind la răspândirea culturii păcii.

În februarie 2025, profesoara de limba engleză Delia Mela din Oradea, România, a fost desemnată câștigătoarea Premiului Internațional pentru Educație pentru Pace, acordat de HWPL. Acest premiu recunoaște contribuția educatorilor care promovează cultura păcii.

Timp de un an, profesoara Mela a desfășurat diverse activități împreună cu elevii săi de la Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul” din Oradea, inclusiv mese rotunde pe tema păcii, acțiuni practice și redactarea colaborativă a unei cărți electronice. Prin aceste inițiative, a contribuit semnificativ la dezvoltarea conștiinței pentru pace în rândul tinerilor.



Această veste a fost relatată și de publicația locală de prestigiu ‘Bihoreanul’, atrăgând atenția comunității locale.



HWPL consideră că, odată introdusă în Moldova, educația pentru pace va ajuta elevii să înțeleagă diverse culturi și perspective, să dezvolte capacitatea de a rezolva conflictele prin dialog nonviolent. În contextul în care în Ucraina vecină continuă conflictele, sprijinirea noilor generații să crească într-un spirit de unitate și cooperare, nu de diviziune socială, este o prioritate esențială. Se estimează că acest program va contribui la consolidarea unei culturi a stabilității și păcii în Moldova.



Pe lângă activitățile educaționale, HWPL desfășoară diverse inițiative de responsabilitate socială pentru promovarea valorilor păcii. La 16 aprilie 2025, în Ucraina – țară vecină cu Moldova – organizația a organizat o campanie de donare de sânge, punând în practică spiritul de „sacrificiu” promovat în educația pentru pace. De asemenea, în perioada 15 aprilie – 19 mai, în trei etape, au fost plantați copaci în memoria soldaților căzuți în Ucraina, pentru a reaminti importanța apărării țării.



Un reprezentant al HWPL a declarat: „Pacea începe cu educația. Ne dorim ca și în Moldova să fie implementată educația pentru pace, astfel încât noile generații să devină protagoniști ai păcii.”