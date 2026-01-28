Agenții economici vor fi amendați pentru gheața necurățată

Străzile și trotuarele alunecoase transformă deplasarea prin Capitală într-un risc zilnic pentru pietoni. Deși autoritățile au cerut agenților economici să curețe gheața și să presare material antiderapant în jurul sediilor, în multe zone regulile nu sunt respectate, iar oamenii sunt nevoiți să meargă chiar și pe carosabil.

În numeroase zone ale orașului, în fața magazinelor, farmaciilor și sediilor de firme, gheața a rămas necurățată, iar scările și intrările sunt acoperite cu polei, ceea ce pune în pericol trecătorii.

Chiar dacă au obligația de a îndepărta gheața și depunerile de polei de pe teritoriile adiacente, mulți agenți economici nu se conformează.

Pe străzi, localnicii spun că merg cu mare atenție și că unii se tem să mai iasă din casă din cauza riscului de a cădea. O persoană a menționat că situația este periculoasă și neobișnuită, explicând că, de regulă, se presară sare, iar acum deplasarea este atât de dificilă încât ar mai lipsi doar patinele pentru a putea merge.

Un alt localnic a declarat că pe alocuri situația este și mai gravă, indicând o zonă în pantă unde se alunecă foarte ușor și subliniind că pericolul este și mai mare pentru persoanele în vârstă.

În mai multe locuri, trotuarele au ajuns să semene cu un patinoar, iar oamenii sunt nevoiți să coboare pe carosabil pentru a putea înainta. Un trecător a explicat că nu are pe unde să meargă pe trotuar din cauza gheții. O altă persoană, care se deplasa cu dificultate, a spus în mod ironic că ar fi mai ușor cu patine și a adăugat că nimeni nu pare să se descurce în aceste condiții.

Unii administratori de clădiri susțin că nu fac față situației din cauza stratului gros de gheață sau a ploii care îngheață rapid. Un administrator a recunoscut că este necesar să fie curățat, dar a explicat că au încercat și nu au reușit din cauza stratului gros, menționând că doar sarea mai ajută în astfel de condiții. Acesta a dat asigurări că se va conforma cerințelor.

Guvernul a anunțat că, la solicitarea autorităților locale, echipele IGSU și militarii din Armata Națională pot interveni pentru degajarea gheții. Cu toate acestea, responsabilitatea principală rămâne în sarcina agenților economici. Cei care nu respectă obligațiile riscă amenzi între 1.000 și 2.000 de lei pentru necurățarea spațiilor.

Dacă sunt ignorate deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale, sancțiunile pot ajunge până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și până la 35.000 de lei pentru persoane juridice. În plus, în cazul producerii unor accidente din cauza neglijenței, cei responsabili pot fi obligați să achite despăgubiri.