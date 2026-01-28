Moldova va fi lovită de un nou val de ger și ninsori. Ce spun meteorologii

Vremea a luat prin surprindere populația în ultimele zile. După polei, au revenit ploile, iar la sfârșitul săptămânii temperaturile vor coborî din nou sub 0 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, condițiile actuale favorizează menținerea ghețușului pe întreg teritoriul țării.

„În general, luna ianuarie, dacă facem o mică caracteristică, am avut până în prezent de toate. Începând cu acel ciclon sudic ce ne-a adus un strat de zăpadă pe întreg teritoriul, după care o masă de aer care ne-a adus temperaturi scăzute de până la minus 20 de grade. Aceste temperaturi au contribuit la păstrarea stratului de zăpadă, ne-am bucurat cu toții de o iarnă adevărată. A urmat aer cald plus, iată, aceste precipitații. Avem și temperaturi mai scăzute din cauza maselor de aer calde și a precipitațiilor sub formă de burniță și ploaie”, a spus Natalia Gherasim.

Începând cu 30 ianuarie, situația se va schimba, potrivit meteorologului. O masă de aer rece din nord-estul continentului va aduce o răcire accentuată. Ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar din 31 ianuarie, precipitațiile vor cădea exclusiv sub formă de ninsoare. Pentru nopțile de la sfârșitul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, până în data de 5 februarie, meteorologii prognozează temperaturi minime cuprinse între –18 și –13 grade Celsius, iar în unele zone acestea pot fi chiar mai scăzute.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat îndeamnă cetățenii să se informeze doar din surse oficiale, precum site-ul meteo.md, Telegram sau Viber, și să nu se bazeze pe aplicațiile mobile, care pot afișa date eronate și schimbătoare.

„Pentru aceste prognoze lucrează o echipă întreagă. Nu este decizia doar a unei singure persoane, după care se transmite mai departe tuturor agenților economici. Prin urmare, pentru a fi mai bine informați, accesați site-ul nostru și urmăriți-ne”, a îndemnat Natalia Gherasim.