Ministru ucrainean: Prezența trupelor rusești în Transnistria este inacceptabilă

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, consideră prezența trupelor rusești în regiunea transnistreană a Republicii Moldova inacceptabilă. Oficialul a declarat acest lucru într-un interviu acordat publicației European Pravda, numind Transnistria „teritoriu ocupat”.

„Prezența trupelor rusești în Transnistria este inacceptabilă. Aceasta reprezintă un risc de securitate pentru Moldova, Ucraina și regiune în ansamblu. Și cu siguranță susținem restabilirea integrității teritoriale și a suveranității Moldovei, inclusiv Transnistria. În același timp, formatul 5+2 ca instrument pentru rezolvarea problemei transnistrene a eșuat complet”, a declarat diplomatul, exprimându-și încrederea că „UE ar trebui să joace un rol decisiv în acest proces, iar Ucraina ar trebui să fie, de asemenea, implicată”.

El se „opune categoric participării Rusiei în orice format în care Ucraina este prezentă”, deoarece „nu își are locul acolo”.

Potrivit ministrului, „amenințarea reprezentată de prezența continuă a trupelor rusești în Transnistria devine din ce în ce mai evidentă, la fel ca și necesitatea de a restabili integritatea teritorială a Moldovei pe baza dreptului internațional”.

„Deja contribuim la restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova – prin dezvoltarea infrastructurii de frontieră comune, prin scoaterea Republicii din resursele energetice rusești și prin cooperarea comună pe calea spre aderarea la UE”, a remarcat Sibiha.

El a salutat rapoartele privind elaborarea unui nou plan de reintegrare pentru Republica Moldova, menționând disponibilitatea țării de a „lua în considerare cererea amiabilă a Republicii Moldova pentru o cooperare practică suplimentară, inclusiv contribuția Ucrainei la securitatea sa”.

„Împărtășesc opinia că securitatea Ucrainei și a Republicii Moldova este indivizibilă. Prin urmare, mă bucur să văd că partea moldovenească înțelege clar rolul și importanța Ucrainei în securitatea regională. De altfel, relațiile noastre sunt acum mai bune ca niciodată – integrarea europeană ne-a apropiat mult.” „Și cred sincer că ziua alegerilor din Republica Moldova (parlamentare din 28 septembrie 2025 – „I”) a devenit o zi istorică pentru întreaga Europă. A fost ziua înfrângerii Rusiei – atât în această țară, cât și în regiune”, a subliniat ministrul ucrainean de Externe.