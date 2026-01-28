În Moldova va fi creată e-Arhiva: Va înlocui documentele pe hârtie cu cele digitale

În Republica Moldova va fi creată e-Arhiva, un sistem informațional unificat care va permite gestionarea și păstrarea documentelor în format electronic. Conceptul sistemului a fost aprobat miercuri, în ședința Cabinetului de miniștri, și reprezintă prima etapă în procesul de creare și lansare a arhivei electronice.

Noul sistem va permite trecerea treptată de la documente pe suport de hârtie la cele digitale și va asigura evidența unică a înregistrărilor arhivistice.

În prezent, fiecare instituție publică utilizează soluții proprii, iar lipsa unui sistem centralizat creează riscul pierderii sau deteriorării actelor cu valoare arhivistică.

Potrivit notei proiectului, e-Arhiva va asigura păstrarea pe termen lung a documentelor electronice, accesul facil la ele și protecția originalelor, prin utilizarea versiunilor digitale. Sistemul va permite gestionarea coordonată a arhivelor, optimizarea proceselor de arhivare și transmiterea sigură a documentelor către Agenția Națională a Arhivelor.

Crearea e-Arhivei face parte din procesul de transformare digitală a administrației publice și este prevăzută în Strategia de reformă a administrației publice și în cea de transformare digitală până în anul 2030. Conform proiectului, implementarea sistemului va reduce dependența de documente fizice și va îmbunătăți accesul la informații de interes public, în mod sigur, transparent și eficient.