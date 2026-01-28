Guvernul a aprobat noi reguli pentru creșterea porcilor: moldovenii să NU taie coada porcului

Crescătorii de porci sunt încurajați să evite tăierea de rutină a cozilor porcilor și să folosească soluții alternative pentru a preveni stresul și agresivitatea între animale. Guvernul a aprobat modificarea normelor sanitar-veterinare privind creșterea și îngrășarea porcilor.

Proiectul prevede completarea legislației cu o anexă care recomandă câteva măsuri practice pentru îmbunătățirea practicilor de creștere și gestionarea porcinelor în exploatații, și anume: evitarea codotomiei de rutină (tăierea cozii porcilor) și folosirea, pe cât posibil, a unor soluții alternative care previn stresul și agresivitatea între animale.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare precizează că aplicarea acestor recomandări va contribui la creșterea nivelului de bunăstare a animalelor și la reducerea practicilor invazive în ferme.

În același timp, va consolida încrederea consumatorilor în calitatea produselor din carne și va sprijini construirea unei imagini mai responsabile a sectorului zootehnic din Republica Moldova.

Potrivit MAIA, în perspectivă, măsurile adoptate creează condițiile necesare pentru participarea fermierilor la programe europene de sprijin axate pe bunăstarea animalelor și modernizarea fermelor.