Protest în fața Parlamentului: Mai multe partide cer reducerea tarifelor la gaze

Reprezentanții mai multor partide politice protestează în fața Parlamentului împotriva majorării tarifelor la gazele naturale. Acțiunea se desfășoară în timpul ședinței plenare a Legislativului, iar participanții cer reducerea tarifelor, transparență în stabilirea prețurilor și organizarea alegerilor parlamentare anticipate.

La manifestație participă membri și susținători ai Partidului Nostru, PSRM, Democrația Acasă, PSDE și ai altor formațiuni politice. Protestatarii au venit cu pancarte și cu mesaje precum: „Scoate din tarif salariile verișoarelor”, „Vrem gaze la preț corect, nu scheme la pachet” și „Tarifele voastre, salariul meu”.

Pe parcursul acțiunii, manifestanții au scandat lozinci precum: „Jos mincinoșii”, „Alegeri anticipate”, „Demisie”, „Nu plătim până nu știm”.

Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, i-a îndemnat pe susținători să organizeze proteste și în alte localități din țară. Potrivit acestuia, extinderea manifestațiilor ar pune presiune asupra guvernării și ar putea duce la organizarea alegerilor anticipate.

La protest participă și fosta deputată Olesea Stamate, care a declarat că manifestațiile vor continua până când tarifele la gaze vor fi reduse.

„Atunci când am anunțat că vom participa la acțiunea de protest, mulți oameni au comentat: „Doamna Stamate, nu știți că în toată lumea cresc tarifele, că este război în Strâmtoarea Ormuz?” Da, aceste argumente sunt adevărate, dar reprezintă doar 10% din adevăr”, a declarat Olesea Stamate.

Deputata susține că, anul trecut, autoritățile au contractat împrumuturi pentru achiziția gazelor naturale, astfel încât să evite majorarea tarifelor, însă, în prezent, consumatorii sunt puși în fața unor prețuri mai mari. Totodată, ea a cerut mai multă transparență din partea autorităților și a solicitat publicarea contractelor de achiziție a gazelor și a informațiilor privind costurile de distribuție.

Până la această oră, reprezentanții Guvernului și ai autorităților responsabile nu au comentat revendicările protestatarilor.

Amintim că pe 24 iulie, mai mulți lideri ai opoziției și cetățeni au protestat în fața ANRE împotriva majorării tarifului la gazele naturale. Manifestația a fost organizată la inițiativa liderului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu.

Participanții au acuzat existența unor cheltuieli nejustificate în structura viitorului tarif, au cerut prețuri mai mici și au transmis ANRE o rezoluție. Directorul general al instituției, Alexei Taran, a respins acuzațiile și i-a îndemnat să renunțe la acțiunile politice și să poarte o discuție bazată pe cifre.

ANRE a propus un tarif de 18,80 lei pentru un metru cub de gaze, fără TVA, cu aproximativ 60 de bani mai mic decât cel solicitat de Energocom. Pentru consumatorii casnici, prețul ar urma să ajungă la 20,30 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus. Decizia finală urmează să fie adoptată de Consiliul de administrație al ANRE.

Menționăm că astăzi urmează a fi examinat în Parlament raportul ANRE.