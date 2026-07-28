Constantin Cuiumju acuză achiziții întârziate de gaze și cere demisia conducerii Energocom

În cadrul protestului organizat în fața Parlamentului, deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a cerut demisia conducerii companiei Energocom, în contextul majorării tarifului la gazele naturale. Potrivit parlamentarului, aceste scumpiri nu sunt justificate în condițiile în care prețurile de pe piața europeană au scăzut.

„Energocom a solicitat majorarea tarifului pornind de la un preț de 63 de euro/MWh. Ieri, însă, prețul gazului era de 59 de euro/MWh. Care este logica să ceri un tarif bazat pe 63 de euro?”, a declarat deputatul.

Cuiumju a mai menționat că, în prima jumătate a anului, când prețul mediu al gazelor era de aproximativ 43 de euro/MWh, compania nu a efectuat achizițiile necesare.

„Din ianuarie până în iulie, prețul mediu al gazului a fost de 43 de euro/MWh. De ce nu s-a cumpărat gaz atunci? La această întrebare nu există un răspuns”, a afirmat deputatul.

Parlamentarul a criticat și modul în care sunt gestionate profiturile companiei Energocom. Potrivit acestuia, în 2024 compania ar fi înregistrat un profit de aproximativ 790 de milioane de lei, însă doar o parte din această sumă a fost transferată la bugetul de stat, iar în anul următor niciun leu din profit nu ar fi ajuns la buget.

Totodată, Constantin Cuiumjiu a acuzat conducerea companiei și reprezentanții guvernării PAS de gestionare defectuoasă a sectorului energetic și de cheltuieli nejustificate, susținând că în timp ce cetățenii sunt afectați de scumpirea gazelor, responsabilii beneficiază de salarii și privilegii considerabile.

La finalul discursului, deputatul Partidului Nostru i-a îndemnat pe participanții la protest să ceară demisia conducerii Energocom, scandând alături de manifestanți „Demisie!”.