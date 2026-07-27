Elena Grițco cere CNA să verifice salariile din toate întreprinderile de stat

Vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, Elena Grițco, susține că salariile pe care le califică drept „nesimțite” și neregulile constatate la Moldatsa nu reprezintă un caz izolat. Deputata cere Centrului Național Anticorupție (CNA) să extindă verificările la toate întreprinderile de stat.

În cadrul unei emisiuni la postul Exclusiv TV, Grițco a declarat că reținerile și perchezițiile desfășurate la Moldatsa sunt justificate, dar consideră că investigațiile nu ar trebui să se limiteze la această întreprindere.

„Salariile nesimțite nu sunt doar la Moldatsa. Mi-aș fi dorit ca CNA să fie mult mai activ și în alte întreprinderi de stat, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă acolo”, a afirmat deputata.

Grițco a făcut referire la rapoartele Curții de Conturi, despre care spune că semnalează în mod constant încălcări în activitatea întreprinderilor de stat. Potrivit acesteia, pentru fiecare abatere constatată există persoane responsabile.

„Dacă citești rapoartele Curții de Conturi, vezi toate încălcările, pentru că orice încălcare are nume și prenume”, a menționat vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru.

Deputata consideră că verificările trebuie să vizeze și modul în care sunt administrate fondurile publice acordate organizațiilor neguvernamentale.

Totodată, Grițco a amintit că fostul premier Alexandru Munteanu a anunțat anterior un moratoriu asupra angajărilor în întreprinderile de stat. Cu toate acestea, potrivit ei, statele de personal au fost ulterior extinse în Cancelaria de Stat, ministere și agenții.

Referindu-se la Comisia parlamentară de anchetă privind situația întreprinderilor de stat, deputata a afirmat că aceasta ar fi trebuit să fie condusă de un reprezentant al opoziției, pentru a garanta obiectivitatea investigației.

Potrivit Elenei Grițco, președintele Comisiei, Dinu Plîngău, nu ar fi primit de la ministere informațiile solicitate oficial.

„A făcut toate demersurile către instituții și ministere, însă a fost trimis la origini în momentul în care a solicitat oficial informațiile”, a declarat Grițco.