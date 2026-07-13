Perchezițiile de la Judecătoria Chișinău: Un avocat și un angajat, reținuți

Un avocat și un angajat al instanței de judecată au fost reținuți de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii Anticorupție, fiind bănuiți de trafic de influență.

Potrivit CNA, ancheta vizează suspiciuni că avocatul i-ar fi transmis angajatului instanței sume cuprinse între 4.500 și 6.000 de euro pentru fiecare dosar, susținând că acesta ar avea influență asupra unor judecători din instanțe de diferite niveluri și i-ar putea determina să adopte hotărâri favorabile în interesul unui agent economic.

„Ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor, au efectuat percheziții la domiciliile și în mijloacele de transport ale bănuiților, precum și într-un birou de serviciu. În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală”, comunică CNA.

Cei doi suspecți au fost plasați pentru 72 de ore în izolatorul de urmărire penală al CNA, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea altor persoane care ar putea fi implicate.