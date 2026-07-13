Procurorii refuză să spună dacă Radu Marian figurează în dosarul Moldatsa

Procuratura Anticorupție (PA) nici nu confirmă, dar nici nu infirmă dacă deputatul PAS Radu Marian figurează în dosarul penal intentat pentru abuz de serviciu la Moldatsa.

„În conducerea Procuraturii Anticorupție se află o cauză penală inițiată de CNA, pe faptul existenței unor bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunii de abuz în serviciu în circumstanțe agravante la ÎS „Moldatsa”. Având în vedere că urmărirea penală este în curs de desfășurare, în conformitate cu prevederile art. 212 din Codul de procedură penală, la această etapă nu pot fi furnizate informații suplimentare”, se arată într-un răspuns al Procuraturii Anticorupție (PA) pentru Realitatea.

Totodată, jurnaliștii l-au întrebat pe deputatul PAS Radu Marian dacă a fost invitat la PA pentru a oferi explicații.

„Nu am fost citat. Nu am avut nicio implicare în activitatea de zi cu zi a companiei”, a răspuns Radu Marian pentru Realitatea.